Долой бакалавров и магистратуру! Россия намерена выйти из Болонской системы образования: объясняем, что это значит
Вероятно, что студенты снова будут учиться по пять лет, думает эксперт
Россия постепенно будет выходить из Болонской системы, которая подразумевает уровневую подготовку специалистов, это подтвердили в Министерстве науки и высшего образования. Значит, студентов не будут делить на бакалавров и магистров? Руслан Вакуленко, профессор Лингвистического университета им.
По словам эксперта, работодатели за границей не воспринимали российские дипломы. Студентам приходилось получать второе образование уже там, за границей.
— Мы перешли на Болонскую систему, которая нас якобы уравнивала по возможностям быть нанятыми работодателем из-за рубежа, и наши дипломы воспринимали бы, как и другие, — на самом деле этого ничего не произошло. В лучшем случае нужно было сдавать экзамены, чтобы они засчитали наш диплом, — объяснил Руслан Вакуленко. — Мы не достигли того результата — и не по причине качества наших дипломов, а по причине, прежде всего, отношения к стране.
Хотя ради этого пришлось отказаться от системы советского образования. А она, по мнению эксперта, была очень даже неплохой.
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— Система советского образования, на мой взгляд, была одной из самых лучших была в мире. Потому что она действительно отличалась своей глубиной и качеством образования. То, что сломали хорошее, и мы перешли на новый уровень, с моей точки зрения, это было неправильно, — добавил Вакуленко.
Болонское соглашение Россия подписала еще в 2003 году, тогда и ввели бакалавриат и магистратуру, все, кроме медиков, учились пять лет.