Долой бакалавров и магистратуру! Россия намерена выйти из Болонской системы образования: объясняем, что это значит

— Мы перешли на Болонскую систему, которая нас якобы уравнивала по возможностям быть нанятыми работодателем из-за рубежа, и наши дипломы воспринимали бы, как и другие, — на самом деле этого ничего не произошло. В лучшем случае нужно было сдавать экзамены, чтобы они засчитали наш диплом, — объяснил Руслан Вакуленко. — Мы не достигли того результата — и не по причине качества наших дипломов, а по причине, прежде всего, отношения к стране.