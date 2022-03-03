До конца 2022 года во всех новосибирских школах хотят установить Wi-Fi

В Новосибирской области в 2022 году собираются установить Wi-Fi в 835 школах — таким образом, все школы в регионе будут обеспечены беспроводным интернетом.

Это делают в рамках информационного проекта для безопасного доступа школ к государственным, муниципальным и иным информационным системам.