До конца 2022 года во всех новосибирских школах хотят установить Wi-Fi

В Новосибирской области в 2022 году собираются установить Wi-Fi в 835 школах — таким образом, все школы в регионе будут обеспечены беспроводным интернетом.
Это делают в рамках информационного проекта для безопасного доступа школ к государственным, муниципальным и иным информационным системам.
— В прошлом году завершен важнейший для региона проект по обеспечению всех школ высокоскоростным интернетом — от
Как уточнил министр, в 2021 году Wi-Fi был подключен в 304 школах. Помимо Wi-Fi, в школах появляются камеры видеонаблюдения.
— В школах Новосибирской области «Ростелеком», который является исполнителем работ, установил 3810 точек Wi-Fi и смонтировал 980 камер видеонаблюдения. Камеры круглосуточно следят за входом в здания школ. До конца 2022 года современная цифровая учебная инфраструктура появится еще в 835 общеобразовательных учреждениях, — рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
По словам заместителя министра образования региона Владимира Щукина, обеспечение школ сетями Wi-Fi позволит усовершенствовать учебные и организационные процессы, создать дополнительные возможности и новые универсальные подходы при подготовке занятий.
В Новосибирске с 1 марта началось комплектование детских садов. Ожидается, что в этом году выпустятся около 20 тысяч дошкольников.