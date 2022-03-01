Комплектация детских садов началась в Новосибирске — когда родителям выдадут путевки

В Новосибирске с 1 марта началась комплектация детских садов. Ожидается, что в этом году выпустятся около 20 тысяч дошкольников.

— Практически исчезли очереди за путевками, мы отправляем их в электронном виде, — рассказал сегодня на брифинге начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. — Но личный прием будет сохранен.

Задача на новый учебный год — охватить 100% путевками детей, которым до 31 декабря 2022 года исполняется 3 года. При этом посещаемость детских садов сейчас снизилась и составляет в целом по городу около 50%. Из них 80% — по неуважительной причине.