Математика стала дороже: в Новосибирске резко вырос спрос на репетиторов

За прошлый год спрос на репетиторов в Новосибирске вырос на 67% — преподавателям платят от 500 до 800 рублей в час. Такую статистику приводит онлайн-платформа объявлений «Авито.ру».



Самые востребованные предметы — русский и математика, по которым школьники сдают обязательные экзамены.

— В Новосибирске в 2021 году спрос на репетиторов по математике вырос на 83% по сравнению с предыдущим. Количество объявлений увеличилось на 13%. Средняя цена за часовое занятие составляет 600 рублей, — сообщили в пресс-службе «Авито» в СФО. — Преподаватели по русскому языку в Новосибирске стали более востребованы на 117%. Предложение на «Авито.Услугах» выросло на 22%. В среднем один урок обойдется в 500 рублей.