Математика стала дороже: в Новосибирске резко вырос спрос на репетиторов

За прошлый год спрос на репетиторов в Новосибирске вырос на 67% — преподавателям платят от 500 до 800 рублей в час. Такую статистику приводит онлайн-платформа объявлений «Авито.ру».
Самые востребованные предметы — русский и математика, по которым школьники сдают обязательные экзамены.
— В Новосибирске в 2021 году спрос на репетиторов по математике вырос на 83% по сравнению с предыдущим. Количество объявлений увеличилось на 13%. Средняя цена за часовое занятие составляет 600 рублей, — сообщили в пресс-службе «Авито» в СФО. — Преподаватели по русскому языку в Новосибирске стали более востребованы на 117%. Предложение на «Авито.Услугах» выросло на 22%. В среднем один урок обойдется в 500 рублей.
Дальше в списке востребованных предметов идут биология и история (их популярность выросла на 84% и 46% соответственно). На ЕГЭ и ОГЭ часто сдают английский — спрос на репетиторов по этому предмету за прошлый год вырос на 37%. По данным «Авито.ру», цена за занятие начинается от 500 рублей.
Кроме английского, у новосибирцев есть желание изучать французский — востребованность преподавателей выросла на 35%. Бешеную популярность набирают корейский и японский языки.
— Большинство преподавателей предоставляют возможность проводить онлайн-занятия с ценовым диапазоном от 650 до 800 рублей в час. За последний год по России количество предложений от репетиторов по корейскому увеличилось на 49%, а по японскому — на 10%. Обычно занятия проводятся в интерактивной форме. Также у некоторых преподавателей имеется опыт проживания и обучения в Корее или Японии, поэтому они могут поделиться интересными лайфхаками и советами по общению с коренным населением, — приводят данные исследования в «Авито».
Одна из причин роста спроса на репетиторов — переход школьников на дистант. Недавно новосибирцы поделились мнением об удаленке. В прошлом году четыре мамы рассказали, почему забрали своих детей из школы, и сколько теперь тратят на учебу.