Четыре мамы рассказали, почему забрали своих детей из школы. И сколько теперь они тратят на учебу

Пока одни родители пытаются понять прелести школьного дистанта, другие не торопятся вести своих детей в школу — они выбрали домашнее обучение еще до того, как на него принудительно перешел весь мир. Рассказываем истории таких семей: почему они оставили детей учиться дома, как всё успевают и сколько времени и денег теперь уходит на образование.



Свободное расписание и каникулы когда надо

Маша Емельянова стала учиться дистанционно еще до того, как это стало мейнстримом. Ее мама — педагог вуза — однажды решила, что получать знания дома девочке будет легче и продуктивнее. Всё началось с того, что в детском садике и началке Маша часто болела: учителя по основным предметам приходили на дом, а труд, ИЗО и физкультуру семья взяла на себя.

