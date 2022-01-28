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Тема дняКто получит сухпаек из-за дистанта
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Школьникам пообещали сухпаек: объясняем, кому и когда его выдадут в Новосибирской области

Приказ о выдаче продуктов уже подписан

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На сухпаек могут рассчитывать не все школьники

На сухпаек могут рассчитывать не все школьники

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В Новосибирской области лишь часть детей получат сухпайки — только те, кто имеют право на бесплатное горячее питание, то есть льготники.

— Те из младшеклассников, кто остаются учиться в школе, — питаются там, потому что они находятся на очном обучении. Ребята, которые имеют право на бесплатное горячее питание, — ребятишки из малоимущих семей, дети с ОВЗ, то они получат сухпаек, — рассказал сегодня во время брифинга министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Министерство уже подготовило соответствующие приказы, которые сегодня уйдут в муниципалитеты.

— В зависимости от ситуации в каждом конкретном муниципалитете закуплены или не закуплены продукты, они будут выдаваться с конца следующей недели, — добавил министр.

В апреле 2020 года все российские школьники также уходили на дистанционное обучение. Льготникам, которые имеют право на бесплатные обеды, предложили заменить их сухими пайками. Мы посмотрели, чем кормили детей в Новосибирской области в реальности и что было запланировано.

При этом заболеваемость среди школьников за последние дни резко выросла — в 11,7 раза.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы.

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