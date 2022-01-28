Школьникам пообещали сухпаек: объясняем, кому и когда его выдадут в Новосибирской области

В Новосибирской области лишь часть детей получат сухпайки — только те, кто имеют право на бесплатное горячее питание, то есть льготники.

— Те из младшеклассников, кто остаются учиться в школе, — питаются там, потому что они находятся на очном обучении. Ребята, которые имеют право на бесплатное горячее питание, — ребятишки из малоимущих семей, дети с ОВЗ, то они получат сухпаек, — рассказал сегодня во время брифинга министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Министерство уже подготовило соответствующие приказы, которые сегодня уйдут в муниципалитеты.