Школьникам пообещали сухпаек: объясняем, кому и когда его выдадут в Новосибирской области

В Новосибирской области лишь часть детей получат сухпайки — только те, кто имеют право на бесплатное горячее питание, то есть льготники.
— Те из младшеклассников, кто остаются учиться в школе, — питаются там, потому что они находятся на очном обучении. Ребята, которые имеют право на бесплатное горячее питание, — ребятишки из малоимущих семей, дети с ОВЗ, то они получат сухпаек, — рассказал сегодня во время брифинга министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Министерство уже подготовило соответствующие приказы, которые сегодня уйдут в муниципалитеты.
— В зависимости от ситуации в каждом конкретном муниципалитете закуплены или не закуплены продукты, они будут выдаваться с конца следующей недели, — добавил министр.
В апреле 2020 года все российские школьники также уходили на дистанционное обучение. Льготникам, которые имеют право на бесплатные обеды, предложили заменить их сухими пайками. Мы посмотрели, чем кормили детей в Новосибирской области в реальности и что было запланировано.
При этом заболеваемость среди школьников за последние дни резко выросла — в 11,7 раза.
Сегодня стало известно, что в Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы.