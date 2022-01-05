5 января среда
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняСамосуд из-за убийства пятилетней в Костроме
Все новости
Все новости

В «Электронной школе» появилась информация о дополнительном образовании и спортивных секциях ученика

В Новосибирской области расширили возможности «Электронной школы»

318
6Обсудить

Поделиться

Введена «Электронная школа» в регионе с 1 сентября этого года

Введена «Электронная школа» в регионе с 1 сентября этого года

Поделиться

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Образование» внедрили новые функции для «Электронной школы». Теперь «Электронная школа» интегрирована с региональной платформой допобразования «Навигатор».

— Благодаря режиму «Одного окна» ребенку и его родителям прямо в «Электронной школе» доступно расписание не только школьных занятий, но и дополнительных образовательных кружков, а также спортивных секций. Также в портфолио ученика теперь отображается информация о полученном дополнительном образовании, — сообщили НГС в Минцифры НСО.

«Электронная школа» внедрена в регионе с 1 сентября 2021 года. С помощью сервиса можно узнать свои оценки, учебный план, создать цифровое портфолио ученика и прочее.

Сегодня НГС сообщил, что на директора школы № 76 завели дело из-за переполненности заведения. Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области передало в суд материалы об административном правонарушении директора школы № 76. Надежде Равлюк грозит штраф размером до 30 тысяч рублей из-за того, что в ее школе учится слишком много детей. В школе № 76 обучаются дети из микрорайона Европейский берег и ЖК «Марсель» и других новостроек, которые расположены вблизи завода «Труд».

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

«Электронная школа»школыЦифровая среда
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter