В «Электронной школе» появилась информация о дополнительном образовании и спортивных секциях ученика

В Новосибирской области в рамках национального проекта «Образование» внедрили новые функции для «Электронной школы». Теперь «Электронная школа» интегрирована с региональной платформой допобразования «Навигатор».
— Благодаря режиму «Одного окна» ребенку и его родителям прямо в «Электронной школе» доступно расписание не только школьных занятий, но и дополнительных образовательных кружков, а также спортивных секций. Также в портфолио ученика теперь отображается информация о полученном дополнительном образовании, — сообщили НГС в Минцифры НСО.
«Электронная школа» внедрена в регионе с 1 сентября 2021 года. С помощью сервиса можно узнать свои оценки, учебный план, создать цифровое портфолио ученика и прочее.
Сегодня НГС сообщил, что на директора школы