Госдума предложила продлить зимние каникулы. Что думает об этом Минпросвещения?

Только глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия готовится к вспышке ковида после праздников, как в Госдуме решили предупредить эпидемический рост. И предложили продлить школьные каникулы до 16 января. Соответствующий запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова направила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
— С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно, — говорится в документе.
Возможность компенсировать пропущенные занятия Лантратова тоже предусмотрела и предложила перенести их на «дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения».
В Минпросвещения, к слову, продление каникул и вероятность удаленки в школах после них оценили. И сообщили, что продлевать каникулы школьникам из-за ковида никто не собирается. По словам главы министерства Сергея Кравцова, учащиеся перейдут на дистант лишь в случае экстренной ситуации с распространением COVID-19.
«После зимних каникул школы продолжат работать в очном формате, переход на дистант — только в экстренном случае. Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить», — цитирует Кравцова РБК.
Министр также отметил, что ведомство будет наблюдать за развитием эпидемиологической ситуации во время новогодних каникул, а решение о том, переходить на удаленку или нет, каждый регион может принять самостоятельно.