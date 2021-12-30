Госдума предложила продлить зимние каникулы. Что думает об этом Минпросвещения?

Возможность компенсировать пропущенные занятия Лантратова тоже предусмотрела и предложила перенести их на «дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения».



В Минпросвещения, к слову, продление каникул и вероятность удаленки в школах после них оценили. И сообщили, что продлевать каникулы школьникам из-за ковида никто не собирается. По словам главы министерства Сергея Кравцова, учащиеся перейдут на дистант лишь в случае экстренной ситуации с распространением COVID-19.



«После зимних каникул школы продолжат работать в очном формате, переход на дистант — только в экстренном случае. Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить», — цитирует Кравцова РБК.



Министр также отметил, что ведомство будет наблюдать за развитием эпидемиологической ситуации во время новогодних каникул, а решение о том, переходить на удаленку или нет, каждый регион может принять самостоятельно.

