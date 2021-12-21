«Это будет происходить в школах»: министр образования НСО — о вакцинации подростков от ковида

В Новосибирской области школы готовятся к массовой вакцинации подростков от коронавируса. В конце ноября Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину от коронавируса для детей — «Спутник М». Когда она поступит в Новосибирскую область, пока неизвестно, но в регионе уже готовятся к ее приему.

Самое главное, что нужно сделать, по мнению министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, — провести первоначальную работу с родителями, чтобы не получить скандалы.

— По закону мы не можем заставить вакцинироваться. Как я понимаю, речь сейчас идет о включении этой прививки в календарь профилактических прививок, как в случае с гриппом. Сейчас у нас идет работа с Минздравом, понятно, что есть списки в детских поликлиниках. Пока непонятен сам механизм, как это будет происходить. Но у нас люди к этому готовы. Руководители образовательных организаций понимают, что нужно довести информацию до всех и организовать эти процессы внутри образовательных организаций. В данном случае мы пойдем по пути, что, скорее всего, это будет происходить в школах, чтобы не гонять детей в поликлиники, чтобы не заражать их там. Это огромное количество людей, — отметил министр.