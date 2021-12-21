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Тема дняУченикам пообещали вакцинацию в школах
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«Это будет происходить в школах»: министр образования НСО — о вакцинации подростков от ковида

Сергей Федорчук рассказал, что прививку будут ставить только по согласию родителей

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Когда вакцина для подростков поступит в Новосибирскую область, пока неизвестно, но в регионе уже готовятся к ее приему

Когда вакцина для подростков поступит в Новосибирскую область, пока неизвестно, но в регионе уже готовятся к ее приему

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В Новосибирской области школы готовятся к массовой вакцинации подростков от коронавируса. В конце ноября Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину от коронавируса для детей — «Спутник М». Когда она поступит в Новосибирскую область, пока неизвестно, но в регионе уже готовятся к ее приему.

Самое главное, что нужно сделать, по мнению министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, — провести первоначальную работу с родителями, чтобы не получить скандалы.

— По закону мы не можем заставить вакцинироваться. Как я понимаю, речь сейчас идет о включении этой прививки в календарь профилактических прививок, как в случае с гриппом. Сейчас у нас идет работа с Минздравом, понятно, что есть списки в детских поликлиниках. Пока непонятен сам механизм, как это будет происходить. Но у нас люди к этому готовы. Руководители образовательных организаций понимают, что нужно довести информацию до всех и организовать эти процессы внутри образовательных организаций. В данном случае мы пойдем по пути, что, скорее всего, это будет происходить в школах, чтобы не гонять детей в поликлиники, чтобы не заражать их там. Это огромное количество людей, — отметил министр.

Он добавил, что прививаться нужно и сам дал бы согласие на вакцинацию ребенка-подростка.

СЮЖЕТ

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Врачи настаивают, что основная защита от вируса — своевременная вакцинация, и в скором времени привиться смогут и несовершеннолетние. Мы собрали всю информацию, которая известна о «Спутнике М» в отдельном материале.

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