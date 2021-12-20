Продлят ли зимние каникулы? Отправят ли школьников на дистант? Министр образования НСО ответит на вопросы

В Новосибирской области вводят всё больше ограничений из-за распространения коронавируса. Несмотря на то, что заболеваемость начала немного снижаться, ковид не думает отступать. Новый штамм «омикрон» может быть особо опасен для детей.
Что ждет школьников в следующем году? Грозит ли нам возвращение дистанта? Как пройдут зимние каникулы? Будут ли вакцинировать детей от ковида в школах? Станет ли вакцинация для школьников обязательной?
В прямом эфире министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответит на эти и другие вопросы.
На прошлой неделе стало известно, что новосибирские школьники с 29 декабря по 9 января смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.
В Новосибирске по родительским чатам в WhatsApp рассылаются сообщения о том, что в России школьные каникулы продлили до 1 февраля. Информацию пересылают уже на протяжении нескольких дней.