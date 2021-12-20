Продлят ли зимние каникулы? Отправят ли школьников на дистант? Министр образования НСО ответит на вопросы

На прошлой неделе стало известно, что новосибирские школьники с 29 декабря по 9 января смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.



В Новосибирске по родительским чатам в WhatsApp рассылаются сообщения о том, что в России школьные каникулы продлили до 1 февраля. Информацию пересылают уже на протяжении нескольких дней.