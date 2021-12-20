20 декабря понедельник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 6/10
usd 73.73
eur 83.50
Тема дняКто владеет ТЦ на барахолке
Все новости
Все новости

Продлят ли зимние каникулы? Отправят ли школьников на дистант? Министр образования НСО ответит на вопросы

Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму или написать его в эфире Instagram

431
9Обсудить

Поделиться

Новый штамм «омикрон» может быть особо опасен для детей

Новый штамм «омикрон» может быть особо опасен для детей

Поделиться

В Новосибирской области вводят всё больше ограничений из-за распространения коронавируса. Несмотря на то, что заболеваемость начала немного снижаться, ковид не думает отступать. Новый штамм «омикрон» может быть особо опасен для детей.

Что ждет школьников в следующем году? Грозит ли нам возвращение дистанта? Как пройдут зимние каникулы? Будут ли вакцинировать детей от ковида в школах? Станет ли вакцинация для школьников обязательной?

В прямом эфире министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ответит на эти и другие вопросы.

Эфир пройдет 21 декабря в 16:00 в нашем аккаунте Instagram. Если вам неудобно слушать аудио, то вы можете следить за текстовой трансляцией у нас на сайте или в нашем аккаунте Telegram.

Свои вопросы вы можете прислать через форму ниже.

На прошлой неделе стало известно, что новосибирские школьники с 29 декабря по 9 января смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.

В Новосибирске по родительским чатам в WhatsApp рассылаются сообщения о том, что в России школьные каникулы продлили до 1 февраля. Информацию пересылают уже на протяжении нескольких дней.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

каникулышколадистант
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter