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«Приходит домой с синяками»: Минобразования проверит школу в Тогучине, где травят 12-летнюю девочку

Директор утверждает, что буллинга в школе не было

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Девочка сейчас учится в другой школе

Девочка сейчас учится в другой школе

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В школе № 2 в Тогучине Министерство образования Новосибирской области проведет проверку. На прошлой неделе стало известно, что в школе травили 12-летнюю девочку, а одноклассница травмировала ей руку. Как рассказала НГС мама девочки, директор школы Елена Ситникова не обращала внимания на обращение родителя и просьбы перевести школьницу в другой класс.

— Министерством образования Новосибирской области поручено управлению образования администрации Тогучинского района Новосибирской области — учредителю образовательной организации — провести проверку деятельности школы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В учреждении также уточнили, что в министерство не поступало обращений и жалоб от мамы девочки.

Как рассказала НГС директор школы Елена Ситникова, внутренняя проверка факт буллинга не подтвердила. Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области продолжают доследственную проверку. Пока результатов проверки правоохранительных органов нет. От комментариев о ситуации в целом директор школы отказалась.

Мама девочки ранее заявляла, что ее дочь несколько лет подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.

— Мой ребенок учится в этой школе со второго класса. Ее сразу не приняли. Постоянно обзывались, издевались, портили вещи, пинали и всё такое. Ну ладно, дети... Третий класс — то же самое. В четвертом классе начала с синяками приходить. Я подошла к учителю, директору. Учитель тогда одна была, она детей как-то останавливала. На переменах не уходила. И мы всегда забирали ребенка из школы и привозили, — поделилась мама девочки Татьяна Бакланова.

Недавно блогер Игорь Мёдов навестил Наталью Коротаеву и ее 8-летнего сына, который столкнулся с буллингом в школе № 1 Новосибирска. В последних числах сентября очередная стычка со старшеклассниками из 6–7-х классов закончилась для второклассника компрессионным переломом позвоночника.

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