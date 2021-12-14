«Приходит домой с синяками»: Минобразования проверит школу в Тогучине, где травят 12-летнюю девочку

В школе
— Министерством образования Новосибирской области поручено управлению образования администрации Тогучинского района Новосибирской области — учредителю образовательной организации — провести проверку деятельности школы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В учреждении также уточнили, что в министерство не поступало обращений и жалоб от мамы девочки.
Как рассказала НГС директор школы Елена Ситникова, внутренняя проверка факт буллинга не подтвердила. Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области продолжают доследственную проверку. Пока результатов проверки правоохранительных органов нет. От комментариев о ситуации в целом директор школы отказалась.
Мама девочки ранее заявляла, что ее дочь несколько лет подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.
— Мой ребенок учится в этой школе со второго класса. Ее сразу не приняли. Постоянно обзывались, издевались, портили вещи, пинали и всё такое. Ну ладно, дети... Третий класс — то же самое. В четвертом классе начала с синяками приходить. Я подошла к учителю, директору. Учитель тогда одна была, она детей как-то останавливала. На переменах не уходила. И мы всегда забирали ребенка из школы и привозили, — поделилась мама девочки Татьяна Бакланова.
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