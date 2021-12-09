«Ее сразу не приняли»: сибирячка заявила, что ее дочь несколько лет травят в школе. Следователи начали проверку

В пятом классе, по словам Татьяны, дочь стала приходить в синяках на руках и ногах чаще. Женщина пошла к директору с просьбой перевести ее ребенка в другой класс, но директор отказала. Татьяна Бакланова неоднократно подходила к классному руководителю и звонила каждый раз, когда видела синяки на ребенке. Классный руководитель обещала всё решить и даже вызывала в школу родителей других учеников, но это не остановило издевательств.

Ситуация обострилась 2 декабря, когда девочку толкнула и пнула одноклассница, и дочь Татьяны упала. В распоряжении редакции НГС есть копия выписки с приема врача после этого инцидента. В ней говорится, что пострадавшей тяжело двигать локтем и есть отек. Татьяна Бакланова после этого пошла в Управление образования и ее дочь перевели в другую школу.

— Третий день в другой школе. Я, наверное, была плохой мамой или слишком доброй по отношению к другим, потому что я не видела боли своего ребенка. Как ей было больно. Я вчера просто плакала. Мой ребенок настолько счастливый за эти два дня, вы не представляете, — рассказала мама девочки.