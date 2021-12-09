«Ее сразу не приняли»: сибирячка заявила, что ее дочь несколько лет травят в школе. Следователи начали проверку

В Новосибирской области в Тогучине следователи начали проверку школы
— Мой ребенок учится в этой школе со второго класса. Ее сразу не приняли. Постоянно обзывались, издевались, портили вещи, пинали и всё такое. Ну ладно, дети... Третий класс — то же самое. В четвертом классе начала с синяками приходить. Я подошла к учителю, директору. Учитель тогда одна была, она детей как-то останавливала. На переменах не уходила. И мы всегда забирали ребенка из школы и привозили, — поделилась мама девочки Татьяна Бакланова.
В пятом классе, по словам Татьяны, дочь стала приходить в синяках на руках и ногах чаще. Женщина пошла к директору с просьбой перевести ее ребенка в другой класс, но директор отказала. Татьяна Бакланова неоднократно подходила к классному руководителю и звонила каждый раз, когда видела синяки на ребенке. Классный руководитель обещала всё решить и даже вызывала в школу родителей других учеников, но это не остановило издевательств.
Ситуация обострилась 2 декабря, когда девочку толкнула и пнула одноклассница, и дочь Татьяны упала. В распоряжении редакции НГС есть копия выписки с приема врача после этого инцидента. В ней говорится, что пострадавшей тяжело двигать локтем и есть отек. Татьяна Бакланова после этого пошла в Управление образования и ее дочь перевели в другую школу.
— Третий день в другой школе. Я, наверное, была плохой мамой или слишком доброй по отношению к другим, потому что я не видела боли своего ребенка. Как ей было больно. Я вчера просто плакала. Мой ребенок настолько счастливый за эти два дня, вы не представляете, — рассказала мама девочки.
Корреспондент НГС не смог поговорить с директором школы Еленой Ситниковой. В школе говорили, что она пока не может подойти. Министр образования Сергей Федорчук попросил НГС направить официальный запрос по ситуации.
Следователи начали проверку после публикации истории про этот инцидент в Вести.Новосибирск.
— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в школе
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они дадут оценку бездействию должностных лиц школы.
Также инцидент заинтересовал председателя Следственного комитета РФ. Он дал поручение
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