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«Ее сразу не приняли»: сибирячка заявила, что ее дочь несколько лет травят в школе. Следователи начали проверку

После травмы руки мать решила перевести свою дочь в другую школу

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Над девочкой издевались около трех лет

Над девочкой издевались около трех лет

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В Новосибирской области в Тогучине следователи начали проверку школы № 2, где 2 декабря 12-летняя девочка травмировала руку. Мать пострадавшей ученицы заявила, что ее дочь несколько лет подвергалась издевательствам со стороны одноклассников.

— Мой ребенок учится в этой школе со второго класса. Ее сразу не приняли. Постоянно обзывались, издевались, портили вещи, пинали и всё такое. Ну ладно, дети... Третий класс — то же самое. В четвертом классе начала с синяками приходить. Я подошла к учителю, директору. Учитель тогда одна была, она детей как-то останавливала. На переменах не уходила. И мы всегда забирали ребенка из школы и привозили, — поделилась мама девочки Татьяна Бакланова.

В пятом классе, по словам Татьяны, дочь стала приходить в синяках на руках и ногах чаще. Женщина пошла к директору с просьбой перевести ее ребенка в другой класс, но директор отказала. Татьяна Бакланова неоднократно подходила к классному руководителю и звонила каждый раз, когда видела синяки на ребенке. Классный руководитель обещала всё решить и даже вызывала в школу родителей других учеников, но это не остановило издевательств.

Ситуация обострилась 2 декабря, когда девочку толкнула и пнула одноклассница, и дочь Татьяны упала. В распоряжении редакции НГС есть копия выписки с приема врача после этого инцидента. В ней говорится, что пострадавшей тяжело двигать локтем и есть отек. Татьяна Бакланова после этого пошла в Управление образования и ее дочь перевели в другую школу.

— Третий день в другой школе. Я, наверное, была плохой мамой или слишком доброй по отношению к другим, потому что я не видела боли своего ребенка. Как ей было больно. Я вчера просто плакала. Мой ребенок настолько счастливый за эти два дня, вы не представляете, — рассказала мама девочки.

Корреспондент НГС не смог поговорить с директором школы Еленой Ситниковой. В школе говорили, что она пока не может подойти. Министр образования Сергей Федорчук попросил НГС направить официальный запрос по ситуации.

Следователи начали проверку после публикации истории про этот инцидент в Вести.Новосибирск.

— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в школе № 2 имени В. Л. Комарова в городе Тогучин Новосибирской области ученица на протяжении трех лет подвергается агрессии со стороны учеников школы. Кроме того, в сообщении говорится, что «жестокие игры привели к травме руки», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они дадут оценку бездействию должностных лиц школы.

Также инцидент заинтересовал председателя Следственного комитета РФ. Он дал поручение и. о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Бадулину А. Н. доложить ему о ходе доследственной проверки.

Недавно блогер Игорь Мёдов навестил Наталью Коротаеву и ее 8-летнего сына, который столкнулся с буллингом в школе № 1 Новосибирска. В последних числах сентября очередная стычка со старшеклассниками из 6–7 классов закончилась для второклассника компрессионным переломом позвоночника.

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