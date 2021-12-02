Студентка НГУ выиграла миллион в конкурсе проектов — она не знает, куда потратит все деньги

— О конкурсе я узнала от своего знакомого, после этого я подписалась на официальную группу «Твоего хода» и начала мониторить новости и новые задания. Конкурс проходил в несколько этапов, первые из которых были заочными. На них участники проходили тесты на самоопределение, выстраивали вектор своего развития, проходили обучающие курсы, а также разрабатывали решение кейса по интересующей теме, — рассказала Валерия.



Девушка прошла полуфинал по результатам двух первых этапов. Полуфинал проходил в Томске, финал — уже в Сочи.

— Финал проходил по теме «Университет будущего», каждый студент мог выбрать себе факультет, в рамках которого он и будет создавать проект-решение. Я выбрала факультет психологии и здоровых отношений, цель была разработка stress free — пространства в университете. Мы с командой придумали приложение, задачей которого было оказание поддержки студентам, сталкивающимся с трудностями эмоционального состояния или психологическими проблемами на ранних стадиях, — поделилась Валерия.