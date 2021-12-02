Студентка НГУ выиграла миллион в конкурсе проектов — она не знает, куда потратит все деньги

Студентка Гуманитарного института НГУ 19-летняя Валерия Уразова выиграла миллион рублей в конкурсе «Твой ход» — она придумала проект приложения. Конкурс проходил с 8 апреля этого года по ноябрь.
«Твой ход» —это конкурс для студентов, который дает возможность попробовать свои силы в новой специальности. Участники смотрят обучающие курсы, учатся создавать и развивать проекты, постигают тонкости командной работы и сражаются за главные призы — большое путешествие по России, дорогую технику и грант в 1 млн рублей. Источник: сайт «Твой ход».
— О конкурсе я узнала от своего знакомого, после этого я подписалась на официальную группу «Твоего хода» и начала мониторить новости и новые задания. Конкурс проходил в несколько этапов, первые из которых были заочными. На них участники проходили тесты на самоопределение, выстраивали вектор своего развития, проходили обучающие курсы, а также разрабатывали решение кейса по интересующей теме, — рассказала Валерия.
Девушка прошла полуфинал по результатам двух первых этапов. Полуфинал проходил в Томске, финал — уже в Сочи.
— Финал проходил по теме «Университет будущего», каждый студент мог выбрать себе факультет, в рамках которого он и будет создавать проект-решение. Я выбрала факультет психологии и здоровых отношений, цель была разработка stress free — пространства в университете. Мы с командой придумали приложение, задачей которого было оказание поддержки студентам, сталкивающимся с трудностями эмоционального состояния или психологическими проблемами на ранних стадиях, — поделилась Валерия.
Особенностью приложения, которое создала команда Валерии, стало то, что оно анализировало естественную речь, чтобы оценить психоэмоциональное состояние человека. То есть они придумали проект приложения, которое бы помогало студентам справиться со стрессом.
Всего по миллиону рублей получили 200 студентов со всей России. Валерия собирается потратить часть средств на оплату обучения в НГУ.
— Пока что не могу сказать точно, куда потрачу выигранные деньги. Часть из них уйдет на оплату текущего обучения, а другую часть я постараюсь использовать так, чтобы они поспособствовали становлению моего будущего, — рассказала девушка.
В конце ноября десятиклассница Мария Назарова и одиннадцатиклассник Артем Рыжиков из физико-математической школы вошли в список победителей второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». За победу Артем получит миллион рублей.