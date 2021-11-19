Одиннадцатиклассник из Новосибирска выиграл миллион рублей — на что ему разрешат потратить деньги

Десятиклассница Мария Назарова и одиннадцатиклассник Артем Рыжиков из физико-математической школы вошли в список победителей второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». За победу Артем получит миллион рублей. Потратить эти деньги он сможет на оплату образования, а в случае поступления на бюджет — на ипотеку или бизнес-стартап. Мария же получит 200 тысяч, которые также сможет потратить на образование или гаджеты.



Артем Рыжиков рассказал НГС, что его проект был посвящен теме «среда обитания». Он нацелен на решение проблемы загруженности дорог в мегаполисах.

