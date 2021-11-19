Одиннадцатиклассник из Новосибирска выиграл миллион рублей — на что ему разрешат потратить деньги

В Новосибирске школьник получил миллион рублей за победу на конкурсе проектов
Десятиклассница Мария Назарова и одиннадцатиклассник Артем Рыжиков из физико-математической школы вошли в список победителей второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». За победу Артем получит миллион рублей. Потратить эти деньги он сможет на оплату образования, а в случае поступления на бюджет — на ипотеку или бизнес-стартап. Мария же получит 200 тысяч, которые также сможет потратить на образование или гаджеты.
Артем Рыжиков рассказал НГС, что его проект был посвящен теме «среда обитания». Он нацелен на решение проблемы загруженности дорог в мегаполисах.
— О конкурсе я узнал от своего научного руководителя. Погуглил, почитал и решил попробовать себя. Кроме денежного вознаграждения, заинтересовала возможность попутешествовать по России, познакомиться с новыми людьми, поработать с ними в команде. В целом задача на всех этапах примерно одна: предложить вариант решения какой-то масштабной проблемы в мире, — передали слова школьника в пресс-службе СУНЦ НГУ.
Как рассказала Мария Назарова, ученица ФМШ, конкурс «Большая перемена» проходил в несколько этапов.
— Сначала было прохождение тестиков на профориентацию и съемка видеоролика с самопрезентацией. Потом создание проекта на одну из предложенных тем. Я делала проект идеального двора. Полуфинал, у нас он был в ВДЦ «Океан». Там мы в командах решали кейсы по экологии. Финал проходил в МДЦ «Артек». Здесь мы решали кейсы на одну из четырех предложенных тем, нашей команде выпала «среда обитания». На двух последних этапах конкурса основное внимание было личностным качествам, а не проекту, — рассказала школьница.
Конкурс длился полгода. Подача заявки была в конце весны. Первые два этапа — в начале лета, полуфинал — в сентябре, а финал недавно закончился.
— На финале мы поняли, что основная проблема — в образовании, поэтому придумали новую организацию, связанную с допобразованием и созданием проектов, которые легко воплотить на территории города, — поделилась Мария.
Как рассказали в пресс-службе СУНЦ НГУ, победители среди
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