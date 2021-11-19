19 ноября пятница
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 72.60
eur 82.26
Тема дняКак мы ловили наркоманов. Фото с народного рейда
Все новости
Все новости

Одиннадцатиклассник из Новосибирска выиграл миллион рублей — на что ему разрешат потратить деньги

Еще одна новосибирская школьница из ФМШ получила 200 тысяч

4 718
20Обсудить

Поделиться

Школьники получили деньги за выигрыш в конкурсе

Школьники получили деньги за выигрыш в конкурсе

Поделиться

В Новосибирске школьник получил миллион рублей за победу на конкурсе проектов

Десятиклассница Мария Назарова и одиннадцатиклассник Артем Рыжиков из физико-математической школы вошли в список победителей второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». За победу Артем получит миллион рублей. Потратить эти деньги он сможет на оплату образования, а в случае поступления на бюджет — на ипотеку или бизнес-стартап. Мария же получит 200 тысяч, которые также сможет потратить на образование или гаджеты.

Артем Рыжиков рассказал НГС, что его проект был посвящен теме «среда обитания». Он нацелен на решение проблемы загруженности дорог в мегаполисах.

— О конкурсе я узнал от своего научного руководителя. Погуглил, почитал и решил попробовать себя. Кроме денежного вознаграждения, заинтересовала возможность попутешествовать по России, познакомиться с новыми людьми, поработать с ними в команде. В целом задача на всех этапах примерно одна: предложить вариант решения какой-то масштабной проблемы в мире, — передали слова школьника в пресс-службе СУНЦ НГУ.

Как рассказала Мария Назарова, ученица ФМШ, конкурс «Большая перемена» проходил в несколько этапов.

— Сначала было прохождение тестиков на профориентацию и съемка видеоролика с самопрезентацией. Потом создание проекта на одну из предложенных тем. Я делала проект идеального двора. Полуфинал, у нас он был в ВДЦ «Океан». Там мы в командах решали кейсы по экологии. Финал проходил в МДЦ «Артек». Здесь мы решали кейсы на одну из четырех предложенных тем, нашей команде выпала «среда обитания». На двух последних этапах конкурса основное внимание было личностным качествам, а не проекту, — рассказала школьница.

Конкурс длился полгода. Подача заявки была в конце весны. Первые два этапа — в начале лета, полуфинал — в сентябре, а финал недавно закончился.

— На финале мы поняли, что основная проблема — в образовании, поэтому придумали новую организацию, связанную с допобразованием и созданием проектов, которые легко воплотить на территории города, — поделилась Мария.

Как рассказали в пресс-службе СУНЦ НГУ, победители среди 11-классников получают денежный приз в размере 1 миллиона рублей на обучение, а если поступят на бюджет — то на ипотеку и бизнес-стартап. 9-классники и 10-классники, победившие в конкурсе, также получают по 200 тысяч рублей, которые смогут потратить на дополнительное образование, покупку образовательных гаджетов или спортивного снаряжения.

Влада Шевченко из ФМШ получила 1200 долларов как специальный приз в международном конкурсе Regeneron ISEF 2021. 16-летняя девушка уже второй год изучает лавовод «Луч-2» Толбачанского дола на Камчатке.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК9
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

деньгиконкурсприз
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...