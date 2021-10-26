Как детские сады будут работать в «нерабочую неделю»? В Минобре приняли решение

Детсады в Новосибирске будут работать как обычно во время нерабочей недели
Работающие новосибирцы смогут без проблем приводить детей в садик во время нерабочей недели. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр образования региона Сергей Федорчук.
— Ничего не буду говорить за 4–7 ноября, это у нас праздничные дни, когда все отдыхают, в том числе и детские сады. А что касается 1–3 ноября, то мы приняли решение, что если родители в эти дни работают, то сады принимают детей в полном объеме. Но, надеюсь, что люди, которые отдыхают, все-таки побольше времени побудут со своими детьми дома. Здесь нужно не столько дать возможность друг другу отдохнуть, сколько разъединить эти цепочки общения, которые сложились.
Министр также рассказал, что школьники стали гораздо чаще заражаться коронавирусом — этой осенью заболевших в 10 раз больше, чем в 2020 году. При этом переход всей системы на дистанционное обучение пока не предполагается.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области вакцинировалось от коронавируса более половины сотрудников сферы образования. По данным штаба при Минобре НСО на 14 октября, однократно от ковида привились 64% работников, а двукратно — 52%.