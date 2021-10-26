Как детские сады будут работать в «нерабочую неделю»? В Минобре приняли решение

Работающие новосибирцы смогут без проблем приводить детей в садик во время нерабочей недели. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

— Ничего не буду говорить за 4–7 ноября, это у нас праздничные дни, когда все отдыхают, в том числе и детские сады. А что касается 1–3 ноября, то мы приняли решение, что если родители в эти дни работают, то сады принимают детей в полном объеме. Но, надеюсь, что люди, которые отдыхают, все-таки побольше времени побудут со своими детьми дома. Здесь нужно не столько дать возможность друг другу отдохнуть, сколько разъединить эти цепочки общения, которые сложились.