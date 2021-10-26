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Продлят ли школьные каникулы? Переведут ли всех на дистант после нерабочей недели? Отвечает министр образования НСО

Дети будут отдыхать неделю

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На каникулы дети уйдут, как и запланировано, <nobr class="_">29–30 октября</nobr>

На каникулы дети уйдут, как и запланировано, 29–30 октября

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В Новосибирске школьники в 10 раз чаще болеют ковидом, чем в 2020 году

Новосибирские школьники стали гораздо чаще заражаться коронавирусом: этой осенью заболевших в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. При этом переход всей системы на дистанционное обучение пока не предполагается.

— В среднем на контроле в течение недели находится 200–300 детей, которые болеют. Но я не вижу ничего критического в том, что из 17 тысяч классов на карантин были закрыты 186 классов (данные на 25 октября). Мне кажется, что лучше какой-то класс вывести на карантин и дистанционное обучение, чем всю систему переводить. Учителей, болеющих ОРВИ и ковидом, по разным оценкам, сегодня примерно 1,5%. В прошлом октябре в некоторых школах доходило до 20% заболевших учителей и больше, — поделился министр образования.

На каникулы дети уйдут, как и запланировано, 29–30 октября. Они будут отдыхать до 7 ноября, а 8 ноября выйдут на занятия.

— Это накладывается на нерабочие праздничные дни. Поэтому школьники совершенно спокойно в них вписываются с каникулами, — добавил министр образования. — Надеюсь, что мы с каникул выйдем в очном режиме. Поэтому у меня просьба к родителям постараться поменьше находиться с детьми в массовых местах.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области вакцинировалось от коронавируса более половины сотрудников сферы образования. По данным штаба при Минобре НСО на 14 октября, однократно от ковида привились 64% работников, а двукратно — 52%.

Сегодня стало известно, что мобильный пункт вакцинации, развернутый мэрией Новосибирска на социальной ярмарке, не принимает желающих привиться: еще до начала мероприятия здесь закончилась запись.

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