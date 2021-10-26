Продлят ли школьные каникулы? Переведут ли всех на дистант после нерабочей недели? Отвечает министр образования НСО

Новосибирские школьники стали гораздо чаще заражаться коронавирусом: этой осенью заболевших в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. При этом переход всей системы на дистанционное обучение пока не предполагается.

— В среднем на контроле в течение недели находится 200–300 детей, которые болеют. Но я не вижу ничего критического в том, что из 17 тысяч классов на карантин были закрыты 186 классов (данные на 25 октября). Мне кажется, что лучше какой-то класс вывести на карантин и дистанционное обучение, чем всю систему переводить. Учителей, болеющих ОРВИ и ковидом, по разным оценкам, сегодня примерно 1,5%. В прошлом октябре в некоторых школах доходило до 20% заболевших учителей и больше, — поделился министр образования.