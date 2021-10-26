Продлят ли школьные каникулы? Переведут ли всех на дистант после нерабочей недели? Отвечает министр образования НСО

В Новосибирске школьники в 10 раз чаще болеют ковидом, чем в 2020 году
Новосибирские школьники стали гораздо чаще заражаться коронавирусом: этой осенью заболевших в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. При этом переход всей системы на дистанционное обучение пока не предполагается.
— В среднем на контроле в течение недели находится 200–300 детей, которые болеют. Но я не вижу ничего критического в том, что из
На каникулы дети уйдут, как и запланировано, 29–30 октября. Они будут отдыхать до 7 ноября, а 8 ноября выйдут на занятия.
— Это накладывается на нерабочие праздничные дни. Поэтому школьники совершенно спокойно в них вписываются с каникулами, — добавил министр образования. — Надеюсь, что мы с каникул выйдем в очном режиме. Поэтому у меня просьба к родителям постараться поменьше находиться с детьми в массовых местах.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области вакцинировалось от коронавируса более половины сотрудников сферы образования. По данным штаба при Минобре НСО на 14 октября, однократно от ковида привились 64% работников, а двукратно — 52%.
Сегодня стало известно, что мобильный пункт вакцинации, развернутый мэрией Новосибирска на социальной ярмарке, не принимает желающих привиться: еще до начала мероприятия здесь закончилась запись.