Мэрия Новосибирска назвала сроки строительства детского сада на Родниках

В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, что к декабрю 2023 года на улице Гребенщикова, 4 в жилмассиве Родники построят детский сад.



В учреждении будет 17 групп, рассчитанных на 320 детей. В пять групп примут детей от 1,5 до 3 лет, в две — от 3 до 4, в четыре — от 4 до 5, еще в четыре — от 5 до 6. Также в саду откроют две группы для детей подготовительного возраста — от 6 до 7,5. В учреждение примут на работу 85 сотрудников.