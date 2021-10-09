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Мэрия Новосибирска назвала сроки строительства детского сада на Родниках

Туда смогут принять 320 детей

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В сад смогут ходить дети от 1,5 до 7,5 лет

В сад смогут ходить дети от 1,5 до 7,5 лет

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В Новосибирске в 2023 году построят новый детский сад на Родниках

В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, что к декабрю 2023 года на улице Гребенщикова, 4 в жилмассиве Родники построят детский сад.

В учреждении будет 17 групп, рассчитанных на 320 детей. В пять групп примут детей от 1,5 до 3 лет, в две — от 3 до 4, в четыре — от 4 до 5, еще в четыре — от 5 до 6. Также в саду откроют две группы для детей подготовительного возраста — от 6 до 7,5. В учреждение примут на работу 85 сотрудников.

Здание построят на улице Гребенщикова

Здание построят на улице Гребенщикова

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— В настоящее время подрядная организация не выбрана. Стоимость строительства детского сада составляет 442 285 180 рублей, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Здание построят по нацпроекту «Демография». Средства на работы выделят из городского и федерального бюджетов.

Ранее НГС рассказывал о конфликте, который возник из-за детского сада в поселке Ложок. Родители заявили, что его построили некачественно, и потребовали от чиновников выполнить гарантийный ремонт.

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Родникивоспитателидетидетский садстроительство
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