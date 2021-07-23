Стоит сутки «заминированным»: детский сад в Новосибирске «забыли» проверить после анонимки с угрозами

В Новосибирске кинологи проверили детский сад № 390 лишь через сутки после сообщения о минировании.

О том, что сотрудники учреждения отказываются принимать детей в группы, в редакцию НГС сообщила одна из мам:



— Прислали сообщение, что не проверили детский сад. Сад № 389 , который находится в этом же микрорайоне, проверили вчера в 15:00. Мы, получается, второй день не можем отвести детей в сад. Сутки он стоит у нас «заминированным».

Скриншоты сообщений из группы имеются в распоряжении редакции. В них говорится, что на 07:00 кинологи еще не проверили детский сад на безопасность.