Стоит сутки «заминированным»: детский сад в Новосибирске «забыли» проверить после анонимки с угрозами

В Новосибирске кинологи проверили детский сад
О том, что сотрудники учреждения отказываются принимать детей в группы, в редакцию НГС сообщила одна из мам:
— Прислали сообщение, что не проверили детский сад. Сад
Скриншоты сообщений из группы имеются в распоряжении редакции. В них говорится, что на 07:00 кинологи еще не проверили детский сад на безопасность.
На стационарный телефон детского сада на момент публикации никто не отвечал. Но один из сотрудников всё же подтвердил корреспонденту НГС, что сейчас детсад не работает, потому что его еще не проверили, и когда приедут специалисты — неизвестно.
В ГУ МВД по Новосибирской области отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что объяснения должна давать антитеррористическая комиссия региона.
— По фактам сообщений о минировании дошкольных образовательных учреждений в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования реализованы регламентированные мероприятия. Специальные службы проверили здания, взрывчатых веществ не обнаружено. В детском саду
При этом вчера около 10:30 спецслужбы сообщали, что обследовали более половины зданий детских садов Новосибирска, после того как поступили сообщения о минировании.