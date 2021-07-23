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Стоит сутки «заминированным»: детский сад в Новосибирске «забыли» проверить после анонимки с угрозами

Родители жалуются, что детей отказались принимать в группы

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Кинологи доехали до детского сада только после возмущений родителей

Кинологи доехали до детского сада только после возмущений родителей

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В Новосибирске кинологи проверили детский сад № 390 лишь через сутки после сообщения о минировании.

О том, что сотрудники учреждения отказываются принимать детей в группы, в редакцию НГС сообщила одна из мам:

— Прислали сообщение, что не проверили детский сад. Сад № 389, который находится в этом же микрорайоне, проверили вчера в 15:00. Мы, получается, второй день не можем отвести детей в сад. Сутки он стоит у нас «заминированным».

Скриншоты сообщений из группы имеются в распоряжении редакции. В них говорится, что на 07:00 кинологи еще не проверили детский сад на безопасность.

На стационарный телефон детского сада на момент публикации никто не отвечал. Но один из сотрудников всё же подтвердил корреспонденту НГС, что сейчас детсад не работает, потому что его еще не проверили, и когда приедут специалисты — неизвестно.

В ГУ МВД по Новосибирской области отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что объяснения должна давать антитеррористическая комиссия региона.

— По фактам сообщений о минировании дошкольных образовательных учреждений в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования реализованы регламентированные мероприятия. Специальные службы проверили здания, взрывчатых веществ не обнаружено. В детском саду № 390 по адресу: улица Владимира Заровного проверка проведена 23.07.2021. По итогам проверки взрывчатых веществ не обнаружено, сегодня, 23.07.2021, детский сад приступает к работе, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве образования Новосибирской области.

При этом вчера около 10:30 спецслужбы сообщали, что обследовали более половины зданий детских садов Новосибирска, после того как поступили сообщения о минировании.

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детский садсообщение о минировании
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