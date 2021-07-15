Девятиклассника согласились принять в 10-й класс после публикации НГС

Ранее мать школьника рассказывала, что поступить в 10-й класс хотели 50–60 человек. Чтобы пройти собеседование на зачисление, дети стояли в очереди около 5 часов. Во время разговора директор говорил каждому, что отказал в поступлении только шести ученикам.

— При общении с родителями также выявили, что было психологическое давление и некорректные вопросы о поступлении в 10-й класс со стороны приемной комиссии. Разговор проходил без присутствия родителей. Детей лично спрашивали: «Ты сам хочешь или твои родители хотят, чтобы ты пошел в 10-й класс? Если есть варианты куда идти, то идите», — писала женщина в своей авторской колонке.



НГС направил запрос в школу, чтобы узнать подробности зачисления школьников. Там ответили, что проводили мониторинг, по его данным, желающих поступить набиралось на один десятый класс.

— В ходе проведения беседы никто из присутствующих не спрашивал о среднем балле аттестата и не пытался унизить каким-либо образом поступающего. В ходе приема было набрано 30 человек (среди пришедших на собеседование были учащиеся, которые ранее не заявляли о поступлении в 10-й класс). После того как все места были заполнены, остались еще пять человек. К сожалению, у школы нет возможности набирать класс более 30 человек, — сообщили в ответе на запрос, который подписала врио директора Екатерина Ковыршина.

