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Девятиклассника согласились принять в 10-й класс после публикации НГС

В школе № 8 в Новосибирске объяснили, почему есть сложности с приемом в 10-й класс

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У школы нет возможности набрать класс, в котором будет больше 30 человек

У школы нет возможности набрать класс, в котором будет больше 30 человек

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Мать новосибирского школьника добилась его поступления в 10-й класс

Ученика новосибирской школы № 8 согласились принять в 10-й класс после публикации НГС. Ранее его мать Светлана Некрасова рассказывала в авторской колонке, что после 9-го класса детям предлагают перевестись в другие учебные заведения. В этой школе формируют только один десятый класс.

— Приняли заявление и забрали аттестат. Мой пойдет в 10-й класс, а других пока нет. Я еще отправляла в прокуратуру областную такое же заявление, там было еще шесть подписей родителей. Будем надеяться, что с помощью еще и прокуратуры по другим детям тоже будет результат, — сообщила НГС Светлана Некрасова.

Ранее мать школьника рассказывала, что поступить в 10-й класс хотели 50–60 человек. Чтобы пройти собеседование на зачисление, дети стояли в очереди около 5 часов. Во время разговора директор говорил каждому, что отказал в поступлении только шести ученикам.

— При общении с родителями также выявили, что было психологическое давление и некорректные вопросы о поступлении в 10-й класс со стороны приемной комиссии. Разговор проходил без присутствия родителей. Детей лично спрашивали: «Ты сам хочешь или твои родители хотят, чтобы ты пошел в 10-й класс? Если есть варианты куда идти, то идите», — писала женщина в своей авторской колонке.

НГС направил запрос в школу, чтобы узнать подробности зачисления школьников. Там ответили, что проводили мониторинг, по его данным, желающих поступить набиралось на один десятый класс.

— В ходе проведения беседы никто из присутствующих не спрашивал о среднем балле аттестата и не пытался унизить каким-либо образом поступающего. В ходе приема было набрано 30 человек (среди пришедших на собеседование были учащиеся, которые ранее не заявляли о поступлении в 10-й класс). После того как все места были заполнены, остались еще пять человек. К сожалению, у школы нет возможности набирать класс более 30 человек, — сообщили в ответе на запрос, который подписала врио директора Екатерина Ковыршина.

В ответе добавили, что ученикам, которые не попадают в 10-й класс школы № 8, можно пойти учиться в школу № 173. Сейчас в ней недобор учеников. Также дети могут перейти в вечернюю школу № 27.

Ранее НГС рассказывал о скандале в известном IT-лицее в наукограде Кольцово. Родители специально покупали жилье рядом с ним, чтобы дети попали туда по прописке, но от территории учебного заведения открепили 10 домов.

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