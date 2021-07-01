Названа новосибирская школа с самым большим числом стобалльников по ЕГЭ

В этом году школой с наибольшим числом стобалльников по Единому государственному экзамену в Новосибирской области стала СУНЦ НГУ. Всего в регионе высший результат показали 93 выпускника.

— На данный момент шесть человек в регионе имеют по два стобалльных результата, по одному из Ордынского района и Бердска. Четыре школьника учились в Новосибирске — в Центральном округе, Советском и Дзержинском районах. Из школ по числу стобалльников лидирует СУНЦ НГУ, там их на данный момент 14. Еще пять — в гимназии № 1 , по четыре — в инженерном лицее НГТУ, в гимназиях № 4 и 13, — рассказал НГС директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

