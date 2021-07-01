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Названа новосибирская школа с самым большим числом стобалльников по ЕГЭ

Общее число выпускников, получивших высший балл на экзаменах, составило более 90 человек

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Некоторые выпускники смогли получить 100 баллов сразу по двум предметам

Некоторые выпускники смогли получить 100 баллов сразу по двум предметам

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Новосибирская СУНЦ НГУ стала лидером по числу 100-балльников на ЕГЭ

В этом году школой с наибольшим числом стобалльников по Единому государственному экзамену в Новосибирской области стала СУНЦ НГУ. Всего в регионе высший результат показали 93 выпускника.

— На данный момент шесть человек в регионе имеют по два стобалльных результата, по одному из Ордынского района и Бердска. Четыре школьника учились в Новосибирске — в Центральном округе, Советском и Дзержинском районах. Из школ по числу стобалльников лидирует СУНЦ НГУ, там их на данный момент 14. Еще пять — в гимназии № 1, по четыре — в инженерном лицее НГТУ, в гимназиях № 4 и 13, — рассказал НГС директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

В этом году результаты ЕГЭ несильно отличаются от показателей 2020 года. При этом окончательные итоги пока неизвестны, потому что результаты экзаменов, которые сдавали в резервные дни, еще не оглашали.

В НИМРО также сообщили, что сегодня, 1 июля, стали известны результаты ЕГЭ по биологии. Экзамен сдавали 2223 человека. Из них 17% не смогли набрать минимальный балл, а 8% получили более 80 баллов. Три школьника, которые учились в экономическом лицее, прогимназии № 1 (выпускница прошлых лет) и школе № 4 в рабочем поселке Линево, набрали по 100 баллов. Годом ранее никто не получил такой результат.

В конце июня стало известно, как новосибирские школьники сдали ЕГЭ по русскому языку. Более чем из 13 тысяч выпускников только 55 человек получили 100 баллов.

Ранее стало известно, что СУНЦ НГУ вошла в топ самых лучших технических школ России. Ее выпускники часто поступают на естественно-математические и инженерно-технические специальности.

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ЕГЭвыпускникистобалльникишколаэкзамен
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