Школа из Новосибирска попала в топ-3 лучших технических школ России

Новосибирскую физматшколу НГУ признали одной из лучших в России
Физматшкола при НГУ заняла третье место в рейтинге лучших технических школ России. В него вошли образовательные учреждения, выпускники которых успешно поступают в вузы на естественно-математематические и инженерно-технические специальности.
— Для определения позиций школ в рейтинге учитывались данные о количестве выпускников, зачисленных в 2020 году в вузы по общему конкурсу на бюджетной/платной основе, на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний, по результатам целевого приема. Наибольший вес при определении позиции школы в рейтинге имело количество олимпиадников, — сообщает пресс-служба СУНЦ НГУ.
В рейтинг попали школы из 44 регионов, первое место заняла Бауманская инженерная школа №1580, второе — СУНЦ МГУ имени Ломоносова. Обе находятся в Москве. Физматшкола НГУ стала лучшей среди технических в Сибирском Федеральном округе. Также, по данным рейтинга RAEX, СУНЦ НГУ занимает шестое место в России по количеству выпускников, которые поступают в ведущие вузы.
Ранее девятиклассница из физматшколы НГУ Влада Шевченко получила 1200 долларов за исследование вулканов. Она рассказала НГС, на что хочет потратить эти деньги.