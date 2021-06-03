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Школа из Новосибирска попала в топ-3 лучших технических школ России

Ее выпускники часто поступают в ведущие вузы страны

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СУНЦ НГУ в рейтинге обогнали две московские школы

СУНЦ НГУ в рейтинге обогнали две московские школы

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Новосибирскую физматшколу НГУ признали одной из лучших в России

Физматшкола при НГУ заняла третье место в рейтинге лучших технических школ России. В него вошли образовательные учреждения, выпускники которых успешно поступают в вузы на естественно-математематические и инженерно-технические специальности.

— Для определения позиций школ в рейтинге учитывались данные о количестве выпускников, зачисленных в 2020 году в вузы по общему конкурсу на бюджетной/платной основе, на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний, по результатам целевого приема. Наибольший вес при определении позиции школы в рейтинге имело количество олимпиадников, — сообщает пресс-служба СУНЦ НГУ.

В рейтинг попали школы из 44 регионов, первое место заняла Бауманская инженерная школа №1580, второе — СУНЦ МГУ имени Ломоносова. Обе находятся в Москве. Физматшкола НГУ стала лучшей среди технических в Сибирском Федеральном округе. Также, по данным рейтинга RAEX, СУНЦ НГУ занимает шестое место в России по количеству выпускников, которые поступают в ведущие вузы.

Ранее девятиклассница из физматшколы НГУ Влада Шевченко получила 1200 долларов за исследование вулканов. Она рассказала НГС, на что хочет потратить эти деньги.

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