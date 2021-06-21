Стало известно, какие новосибирские школы выпустят самое большое количество учеников в этом году

Девятиклассников в этом году больше других выпускает образовательный центр «Горностай» в Советском районе — 183 человека. В списке также отметились школа № 211 им. Л. И. Сидоренко (167 выпускников), школа № 92 (166), школа № 215 и гимназия № 1 (по 153 человека), школа № 50 (152), школы № 196 и 217 (по 148 человек), а также экономический лицей (145) и школа № 216 (141). Это в основном школы, расположенные в крупных спальных районах — жилмассивы «Родники» и «Троллейный», Плющихинский и Южно-Чемской микрорайоны.



Самые миниатюрные школы

