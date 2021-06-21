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Стало известно, какие новосибирские школы выпустят самое большое количество учеников в этом году

За последние три года число одиннадцатиклассников существенно выросло — более чем на 2 тысячи человек

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Возглавила список самых больших школ города гимназия <nobr class="_">№ 1</nobr> — там выпустится больше всего <nobr class="_">11-классников</nobr>

Возглавила список самых больших школ города гимназия № 1 — там выпустится больше всего 11-классников

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Гимназия № 1 в Новосибирске выпустит самое большое число учеников

В департаменте образования мэрии Новосибирска назвали школы с самым большим числом выпускников — учеников 11-х и 9-х классов.

Где выпускников 11-х и 9-х классов больше всего

Лидером списка по числу выпускающихся одиннадцатиклассников стала гимназия № 1 в Центральном районе — аттестаты в этом году получат 133 человека. Далее следует лицей № 12 (127 выпускников), инженерный лицей НГТУ (126), образовательный центр «Горностай» (120), гимназия № 10 (112), лицей № 130 (106) и лицей информационных технологий (98). Большая часть заведений из списка расположена в Центральном и Советском районах города.

Девятиклассников в этом году больше других выпускает образовательный центр «Горностай» в Советском районе — 183 человека. В списке также отметились школа № 211 им. Л. И. Сидоренко (167 выпускников), школа № 92 (166), школа № 215 и гимназия № 1 (по 153 человека), школа № 50 (152), школы № 196 и 217 (по 148 человек), а также экономический лицей (145) и школа № 216 (141). Это в основном школы, расположенные в крупных спальных районах — жилмассивы «Родники» и «Троллейный», Плющихинский и Южно-Чемской микрорайоны.

Самые миниатюрные школы

Наряду со школами-гигантами в Новосибирске насчитали семь школ, где выпускается меньше всего одиннадцатиклассников. Это в первую очередь школа № 180 в районе Дендрологического парка, где в этом году выпустится всего 16 человек. В список также попали школы № 47 (17 выпускников), 91 (18) и 173 (18). По 19 одиннадцатиклассников в этом учебном году выпустят школа № 83 и школа с углубленным изучением английского «Диалог», еще 24 человека выпустит школа № 18. Большая часть этих образовательных учреждений расположилась в Кировском и Калининском районах.

Что касается девятиклассников, то меньше всего в этом учебном году их выпускается из основной общеобразовательной школы № 115, расположенной в частном секторе Октябрьского района, и средней общеобразовательной школы № 66 (улица Хилокская) — по 12 человек. Далее следует основная общеобразовательная школа № 84 (17 выпускников), средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского «Диалог» (24), средняя общеобразовательная школа № 83 (30), средняя общеобразовательная школа № 111 (31) и средняя общеобразовательная школа № 172 (36).

В целом число одиннадцатиклассников, выпускающихся из школ города, растет последние три года: в 2019 году стены общеобразовательных учреждений покинули 7368 человек, в 2020-м — 8776 человек, а в этом году — 9444 человека.

Недавно мы показывали, как школьники со всего Кировского района сдают ЕГЭ по литературе, географии и химии.

А вот наш полезный путеводитель по университетам, который пригодится каждому выпускнику.

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