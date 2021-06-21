Стало известно, какие новосибирские школы выпустят самое большое количество учеников в этом году

Гимназия
В департаменте образования мэрии Новосибирска назвали школы с самым большим числом выпускников — учеников
Где выпускников
Лидером списка по числу выпускающихся одиннадцатиклассников стала гимназия
Девятиклассников в этом году больше других выпускает образовательный центр «Горностай» в Советском районе — 183 человека. В списке также отметились школа
Самые миниатюрные школы
Наряду со школами-гигантами в Новосибирске насчитали семь школ, где выпускается меньше всего одиннадцатиклассников. Это в первую очередь школа
Что касается девятиклассников, то меньше всего в этом учебном году их выпускается из основной общеобразовательной школы
В целом число одиннадцатиклассников, выпускающихся из школ города, растет последние три года: в 2019 году стены общеобразовательных учреждений покинули 7368 человек, в
Недавно мы показывали, как школьники со всего Кировского района сдают ЕГЭ по литературе, географии и химии.
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