За «путинским миллионом»: как земские учителя переезжают в российскую глубинку

Со стороны этот процесс чем-то напоминает смотрины: учитель выбирает школу, школа выбирает учителя, обе стороны показывают себя в самом выгодном свете. Учитель иностранного языка Анна Синельникова переместилась из небольшого южноуральского поселка в свердловский город Качканар. Анна Александровна поучаствовала в федеральной программе «Земский учитель» и победила — теперь ее семье предстоит переезд.



«Земский учитель» — федеральная программа, разработанная по поручению президента по аналогии с проектом «Земский доктор». Программа предусматривает выплаты в размере одного миллиона рублей педагогам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и небольшие города. На Дальнем Востоке эти выплаты могут составить два миллиона рублей.