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За «путинским миллионом»: как земские учителя переезжают в российскую глубинку

Репортаж из уральского городка, где много детей, но мало педагогов

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Нового учителя встречают разве что не с красной дорожкой: с директором школы и главой городского округа

Нового учителя встречают разве что не с красной дорожкой: с директором школы и главой городского округа

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Со стороны этот процесс чем-то напоминает смотрины: учитель выбирает школу, школа выбирает учителя, обе стороны показывают себя в самом выгодном свете. Учитель иностранного языка Анна Синельникова переместилась из небольшого южноуральского поселка в свердловский город Качканар. Анна Александровна поучаствовала в федеральной программе «Земский учитель» и победила — теперь ее семье предстоит переезд.

«Земский учитель» — федеральная программа, разработанная по поручению президента по аналогии с проектом «Земский доктор». Программа предусматривает выплаты в размере одного миллиона рублей педагогам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и небольшие города. На Дальнем Востоке эти выплаты могут составить два миллиона рублей.

За эту возможность надо еще побороться: пройти конкурс, основные критерии отбора — наличие профильного образования, возраст до 55 лет, педагогический стаж, наличие наград и достижений в педагогике. При этом у учителей, ставших победителями, есть месяц, чтобы познакомиться со школой и новыми условиями. Если учитель принимает положительное решение, он устраивается в школу, по условиям, он должен проработать не меньше пяти лет. Один миллион рублей при этом перечисляют учителю до конца текущего года. Узнать условия и подать заявку можно на сайте Zemteacher.apkpro.ru. За 2020 год 1800 учителей в стране пожелали участвовать в программе и отправились искать свое счастье подальше от больших городов.

Зачем по всей стране педагоги снимаются с родных мест и едут искать новую жизнь в глубинке — об этом мы узнали, побывав в школах Качканара, небольшого уральского городка.

Местные жители хвалят свой город — говорят, что он зеленый и безопасный, есть множество бесплатных кружков и секций для детей. Не хватает только педагогов

Местные жители хвалят свой город — говорят, что он зеленый и безопасный, есть множество бесплатных кружков и секций для детей. Не хватает только педагогов

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Вообще здесь школы больше похожи на летние лагеря. Учебные корпуса утопают в зелени окружающих дворов. Непривычная для жиетля мегаполиса тишина разбавляется только веселыми криками отпущенных на каникулы детей.

Школы больше похожи на загородные лагеря

Школы больше похожи на загородные лагеря

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Анну Синельникову встречают разве что не с красной дорожкой, даже глава городского округа пришел на эту встречу: этой школе, самой новой в Качканаре, всего хватает, даже бассейн свой собственный есть. Всего, кроме педагогов.

Анна Синельникова осматривает свой будущий кабинет

Анна Синельникова осматривает свой будущий кабинет

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— Очень кабинет уютный, — одобряет Анна Александровна классное помещение, где ей предстоит работать, — и всё необходимое для работы есть.

В школе очень надеются, что новый учитель согласится и останется работать в Качканаре по программе «Земский учитель». Условия такие — педагог едет в глубинку, его, если надо, обеспечивают сроком на 5 лет муниципальным жильем, а в придачу учителю дают миллион. Взамен он должен верой-правдой отработать в этой школе эти пять лет. При этом стать участником программы может не каждый, есть конкурсный отбор. А в итоге учителя-победители могут выбрать любой вариант из заявленных по всей стране. Заявиться, в свою очередь, может любая школа с нехваткой педагогов.

Всех бы так встречали на новой работе: всем поможем, только останьтесь здесь

Всех бы так встречали на новой работе: всем поможем, только останьтесь здесь

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Директор этого учреждения объяснила, что очень сложно привлечь кадры, Качканар от Екатеринбурга довольно далеко, в трех часах езды, агитируют в педагогических вузах, но завербовать студентов непросто — все интересуются жильем. А программа «Земский учитель», которую запустили в прошлом году, такую возможность дает. И пока это единственный работающий механизм, как заманить педагогов в глубинку.

К слову, к 2020 году нехватка педагогов в российских школах составила 180 тысяч человек. При этом из 73 тысяч человек, ежегодно поступающих на бюджет в педагогические вузы, только 33–34 тысячи выпускников работают потом в школах. Главная причина этого — низкая зарплата. В среднем по стране она дотягивает до 40 000 рублей, а чаще всего учителя, особенно в маленьких городах и селах не получают и 20 000 рублей. Так что миллион рублей для учителя — серьезные деньги.

— Стаж у меня уже 10 лет, семья, двое детей, — объясняет свое решение переехать Анна Синельникова. — Был выбор, куда поехать, в банке вакансий на сайте программы. Я сама из глубинки, не люблю большие шумные города, а здесь мне понравилась школа, есть перспективы для детей. Муж здесь бывал, и он много рассказывал хорошего про Качканар.

Большой актовый зал. Сейчас ребята смотрят мультики — работает летний лагерь

Большой актовый зал. Сейчас ребята смотрят мультики — работает летний лагерь

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Впрочем, работа мужа — один из главных аргументов. Он — инженер-взрывник, работал в Магнитогорске вахтовым методом, родным, конечно, это не очень удобно. В Качканаре он бывал в командировках, а теперь рассчитывает найти здесь постоянную работу.

Анна с детства хотела быть учителем, а английский выбрала благодаря своему школьному педагогу по иностранному — просто понравилось учить язык

Анна с детства хотела быть учителем, а английский выбрала благодаря своему школьному педагогу по иностранному — просто понравилось учить язык

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Теперь Анне Александровне и ее семье придется решить задачу номер два — выбрать жилье. Администрация города предлагает квартиру в доме, где раньше было общежитие. Дом капитально отремонтировали, и теперь здесь муниципальный жилой фонд. На выбор показывают две квартиры. Потенциальная хозяйка внимательно их осматривает, прикидывает, где и что можно разместить, как обустроить.

Этот дом раньше был общежитием, а теперь стал муниципальным жильем после капремонта

Этот дом раньше был общежитием, а теперь стал муниципальным жильем после капремонта

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— Честно, я ожидала худшего, когда сказали, что дом — бывшее общежитие, — признается Анна. — А здесь неплохо.

Анна осматривает новую квартиру, где может прожить пять лет

Анна осматривает новую квартиру, где может прожить пять лет

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Признается, что ожидала худшего

Признается, что ожидала худшего

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В квартире две небольших комнаты и кухня

В квартире две небольших комнаты и кухня

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Ее коллега Наталья Новикова была пионером программы «Земский учитель», она переехала в Качканар год назад.

В школе, где работает учитель Наталья Новикова, есть «Точка роста» — здесь проходят дополнительные занятия

В школе, где работает учитель Наталья Новикова, есть «Точка роста» — здесь проходят дополнительные занятия

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— Я надеюсь, что через четыре года я останусь здесь, — говорит Наталья Валерьевна, учитель начальных классов.

Она приехала из Омска, после того как ее старшего ребенка, профессионального военнослужащего, перевели в Свердловскую область. Наталье и ее мужу хотелось быть ближе к внуку. Но выбор не сразу остановился на Качканаре.

Наталья Валерьевна рассказывает, почему ей нравятся малые города

Наталья Валерьевна рассказывает, почему ей нравятся малые города

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— Мы хотели ехать сначала на море, — рассказывает Наталья. — Да, были и такие варианты. Но посмотрели… Все-таки туда приезжают отдыхать, много народу, суета. Мы не уверены, что можно растить там детей. Потом Калининградскую область смотрели, поближе к сестре. Но климат — холодный балтийский ветер, всё изъедено солью, суровый, как мне показалось, край, и люди суровые. В Московской области тоже рассматривали варианты, там есть места — Зеленоград например. Но вот решили здесь остаться, муж сам родился в Качканаре, мы бывали здесь.

Так выглядят стены школьного здания. У каждого класса свой смайл

Так выглядят стены школьного здания. У каждого класса свой смайл

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Наталья говорит, что всегда хотела переехать в маленький город, и нисколько не скучает по тем возможностям, которые предоставляет город-миллионник, такой как Омск, где она жила раньше.

После пяти лет работы в Качканаре Наталья надеется остаться здесь подольше

После пяти лет работы в Качканаре Наталья надеется остаться здесь подольше

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Летом учителя работают в школьном городском лагере

Летом учителя работают в школьном городском лагере

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— Я думаю, будущее России за малыми городами, поселками. — Потому что это тепло, преемственность поколений, обстановка более камерная, директор школы знает всех детей и их родителей. Это мое мнение — в маленьких городах лучше. Если даже внуки тут вырастут, я буду рада.

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Качканарземский учительшколы в глубинке
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