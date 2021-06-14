За «путинским миллионом»: как земские учителя переезжают в российскую глубинку

Со стороны этот процесс чем-то напоминает смотрины: учитель выбирает школу, школа выбирает учителя, обе стороны показывают себя в самом выгодном свете. Учитель иностранного языка Анна Синельникова переместилась из небольшого южноуральского поселка в свердловский город Качканар. Анна Александровна поучаствовала в федеральной программе «Земский учитель» и победила — теперь ее семье предстоит переезд.
«Земский учитель» — федеральная программа, разработанная по поручению президента по аналогии с проектом «Земский доктор». Программа предусматривает выплаты в размере одного миллиона рублей педагогам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и небольшие города. На Дальнем Востоке эти выплаты могут составить два миллиона рублей.
За эту возможность надо еще побороться: пройти конкурс, основные критерии отбора — наличие профильного образования, возраст до 55 лет, педагогический стаж, наличие наград и достижений в педагогике. При этом у учителей, ставших победителями, есть месяц, чтобы познакомиться со школой и новыми условиями. Если учитель принимает положительное решение, он устраивается в школу, по условиям, он должен проработать не меньше пяти лет. Один миллион рублей при этом перечисляют учителю до конца текущего года. Узнать условия и подать заявку можно на сайте Zemteacher.apkpro.ru. За 2020 год 1800 учителей в стране пожелали участвовать в программе и отправились искать свое счастье подальше от больших городов.
Зачем по всей стране педагоги снимаются с родных мест и едут искать новую жизнь в глубинке — об этом мы узнали, побывав в школах Качканара, небольшого уральского городка.
Вообще здесь школы больше похожи на летние лагеря. Учебные корпуса утопают в зелени окружающих дворов. Непривычная для жиетля мегаполиса тишина разбавляется только веселыми криками отпущенных на каникулы детей.
Анну Синельникову встречают разве что не с красной дорожкой, даже глава городского округа пришел на эту встречу: этой школе, самой новой в Качканаре, всего хватает, даже бассейн свой собственный есть. Всего, кроме педагогов.
— Очень кабинет уютный, — одобряет Анна Александровна классное помещение, где ей предстоит работать, — и всё необходимое для работы есть.
В школе очень надеются, что новый учитель согласится и останется работать в Качканаре по программе «Земский учитель». Условия такие — педагог едет в глубинку, его, если надо, обеспечивают сроком на 5 лет муниципальным жильем, а в придачу учителю дают миллион. Взамен он должен верой-правдой отработать в этой школе эти пять лет. При этом стать участником программы может не каждый, есть конкурсный отбор. А в итоге учителя-победители могут выбрать любой вариант из заявленных по всей стране. Заявиться, в свою очередь, может любая школа с нехваткой педагогов.
Директор этого учреждения объяснила, что очень сложно привлечь кадры, Качканар от Екатеринбурга довольно далеко, в трех часах езды, агитируют в педагогических вузах, но завербовать студентов непросто — все интересуются жильем. А программа «Земский учитель», которую запустили в прошлом году, такую возможность дает. И пока это единственный работающий механизм, как заманить педагогов в глубинку.
К слову, к 2020 году нехватка педагогов в российских школах составила 180 тысяч человек. При этом из 73 тысяч человек, ежегодно поступающих на бюджет в педагогические вузы, только 33–34 тысячи выпускников работают потом в школах. Главная причина этого — низкая зарплата. В среднем по стране она дотягивает до 40 000 рублей, а чаще всего учителя, особенно в маленьких городах и селах не получают и 20 000 рублей. Так что миллион рублей для учителя — серьезные деньги.
— Стаж у меня уже 10 лет, семья, двое детей, — объясняет свое решение переехать Анна Синельникова. — Был выбор, куда поехать, в банке вакансий на сайте программы. Я сама из глубинки, не люблю большие шумные города, а здесь мне понравилась школа, есть перспективы для детей. Муж здесь бывал, и он много рассказывал хорошего про Качканар.
Впрочем, работа мужа — один из главных аргументов. Он — инженер-взрывник, работал в Магнитогорске вахтовым методом, родным, конечно, это не очень удобно. В Качканаре он бывал в командировках, а теперь рассчитывает найти здесь постоянную работу.
Теперь Анне Александровне и ее семье придется решить задачу номер два — выбрать жилье. Администрация города предлагает квартиру в доме, где раньше было общежитие. Дом капитально отремонтировали, и теперь здесь муниципальный жилой фонд. На выбор показывают две квартиры. Потенциальная хозяйка внимательно их осматривает, прикидывает, где и что можно разместить, как обустроить.
— Честно, я ожидала худшего, когда сказали, что дом — бывшее общежитие, — признается Анна. — А здесь неплохо.
Ее коллега Наталья Новикова была пионером программы «Земский учитель», она переехала в Качканар год назад.
— Я надеюсь, что через четыре года я останусь здесь, — говорит Наталья Валерьевна, учитель начальных классов.
Она приехала из Омска, после того как ее старшего ребенка, профессионального военнослужащего, перевели в Свердловскую область. Наталье и ее мужу хотелось быть ближе к внуку. Но выбор не сразу остановился на Качканаре.
— Мы хотели ехать сначала на море, — рассказывает Наталья. — Да, были и такие варианты. Но посмотрели… Все-таки туда приезжают отдыхать, много народу, суета. Мы не уверены, что можно растить там детей. Потом Калининградскую область смотрели, поближе к сестре. Но климат — холодный балтийский ветер, всё изъедено солью, суровый, как мне показалось, край, и люди суровые. В Московской области тоже рассматривали варианты, там есть места — Зеленоград например. Но вот решили здесь остаться, муж сам родился в Качканаре, мы бывали здесь.
Наталья говорит, что всегда хотела переехать в маленький город, и нисколько не скучает по тем возможностям, которые предоставляет город-миллионник, такой как Омск, где она жила раньше.
— Я думаю, будущее России за малыми городами, поселками. — Потому что это тепло, преемственность поколений, обстановка более камерная, директор школы знает всех детей и их родителей. Это мое мнение — в маленьких городах лучше. Если даже внуки тут вырастут, я буду рада.