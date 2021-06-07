Наказать всех! Знаете, когда имеете право на компенсацию морального вреда?

Понятно, что существуют такие ситуации, когда моральный вред очевиден. Это травмы, когда к физическим страданиям добавляется как минимум стресс от увечий, потеря близкого человека из-за врачебной ошибки, ДТП или нападения. Примеров, когда вы совершенно точно имеете право на компенсацию морального вреда, достаточно. Но есть и не такие очевидные ситуации, когда вы можете компенсировать ущерб. А бывают и такие, что вам только кажется, будто кто-то вам что-то должен возместить. Разобраться в них нам помог адвокат Андрей Конышев. А вы справитесь?