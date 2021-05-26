Воспитывать надо было: за что ребенка могут выгнать из лагеря летнего отдыха

Совсем скоро начнутся летние смены в детских оздоровительных лагерях. Отдых в них кому-то нравится, кому-то не очень, но для родителей это всегда стресс, ведь с ребенком они расстаются на несколько недель и им предстоит довериться хоть и специально обученным, но незнакомым людям — вожатым. Мы изучили документы, поговорили с руководителем педотряда и детским психологом, чтобы заранее разобрать сложности, с которыми могут столкнуться и дети, и родители.
Работу самого лагеря детского отдыха и его сотрудников регламентирует масса документов. Как объясняет автор проекта «ЯВожатый», руководитель педагогического отряда Владимир Сергеев, всё взаимодействие между детьми, родителями, педсоставом и администрацией происходит в соответствии с законодательством и техническим заданием на организацию детского отдыха. Обязанности и требования к квалификации каждого сотрудника прописаны в специальном документе, утвержденном еще
Перед тем как ребенок отправится на отдых, между его законным представителем и лагерем заключается договор об оказании комплекса услуг — размещения, проживания, питания, организации досуга, занятий физкультурой. Этот договор, наряду с внутренними документами лагеря, регламентирует и детали пребывания ребенка в летнем лагере. Так, в этих документах может быть прописано, в каком порядке и на каких основаниях сотрудники могут прекратить предоставление услуг. Например, причинами могут быть грубое нарушение общепринятых норм поведения, совершение ребенком противоправных действий, употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков, никотиносодержащих веществ и ряд других проступков — в каждом случае надо смотреть документы. Владимир Сергеев говорит, что на практике до отправки ребенка домой из летнего лагеря редко доходит.
— Мы можем, например, увидеть, что ребенок курит электронную сигарету. Должны будем позвонить родителям, поставить в известность, — объясняет Сергеев. — Обычно родители и сами не согласны с таким поступком ребенка, но бывает, что они не против. В таком случае мы объясним, что правила запрещают, поэтому электронная сигарета будет временно изъята и позже передана законному представителю.
Детский психолог Полина Зелексон говорит, что когда речь идет о подростках, то беспокойство родителей связано как раз с тем, не познакомится ли ребенок с чем-то слишком взрослым. Опасения мам и пап — это страх алкоголя, страх сигарет, страх раннего секса.
— Лагеря бывают разные, с разным уровнем контроля, — признаёт психолог. — Да, это жесткое правило: лагерь — это территория без табака, без алкоголя, естественно, это и не место для подросткового секса. И не должно быть никаких двойных стандартов по отношению к детям разного возраста. Всегда есть такое правило, что, если у ребенка найдены сигареты, алкоголь, их изымают и возвращают уже родителю. Да, вожатый обязательно должен сообщить, что произошел такой инцидент.
Руководитель педотряда говорит, что трех недель недостаточно для того, чтобы поменять мировоззрение ребенка, отношение к каким-то ценностям, которые были заложены в нем годами родительского воспитания — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Психолог тоже считает, что главная задача родителей — научить «противостоять искушениям», с которыми подросток рано или поздно столкнется. В конце концов, даже если что-то произойдет в лагере, родители все равно узнают.
Владимир Сергеев говорит, что цели просто пожаловаться нет, но о любом серьезном инциденте — травме, болезни, нарушении внутреннего распорядка или том же распитии — сообщат. Вопрос о том, чтобы ребенок вернулся домой до конца смены, как правило, поднимается только в случае угрозы правонарушений в отношении других детей — педсостав не заинтересован в том, чтобы давать повод усомниться в своей компетенции, поэтому старается найти подход к каждому, пока дело не зашло слишком далеко. Но когда зашло — там уже ранним возвращением домой не обойдется.
— У нас есть законодательство, мы исходим из того, было ли оно нарушено в отношении какого-либо ребенка. Если было, обращаемся в соответствующие правоохранительные органы, дальше необходимые решения они принимают сами, — говорит Сергеев. — К каждому лагерю прикреплен сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних, в обязанности которого входит курирование отдыха детей, который обязан приезжать, отмечаться, проводить беседы, если это необходимо. Тут больше никаких вариантов нет, это не компетенция сотрудников детского лагеря.
Разумеется, на сотрудниках и администрации летнего лагеря отдыха тоже лежит доля ответственности — по закону они предоставляют услугу, которая должна отвечать требованиям безопасности.
— Следовательно, в случае получения ребенком травмы родители вправе требовать оплаты медицинских услуг, компенсации морального вреда, а также возмещения иного вреда, возникшего по вине администрации детского лагеря, — говорит юрист Артём Коростелёв.
Юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев обращает внимание родителей, что
— Чтобы войти в реестр, организациям необходимо иметь разрешения на работу от ряда федеральных органов исполнительной власти, — объясняет юрист. — Ужесточение требований связано с обеспечением безопасности летнего отдыха детей после целого ряда происшествий. В этой связи родителям на стадии отправки детей в оздоровительный лагерь следует проявить осмотрительность и проверить наличие организации в соответствующем реестре. Если организация в него не входит, следует воздержаться от отправки детей в такой лагерь. При этом подобным организациям грозит административная ответственность в виде штрафа
Если вы в своих детях, лагере и вожатых уверены, то в этом году детский отдых может вам обойтись дешевле —