Воспитывать надо было: за что ребенка могут выгнать из лагеря летнего отдыха

Совсем скоро начнутся летние смены в детских оздоровительных лагерях. Отдых в них кому-то нравится, кому-то не очень, но для родителей это всегда стресс, ведь с ребенком они расстаются на несколько недель и им предстоит довериться хоть и специально обученным, но незнакомым людям — вожатым. Мы изучили документы, поговорили с руководителем педотряда и детским психологом, чтобы заранее разобрать сложности, с которыми могут столкнуться и дети, и родители.



Работу самого лагеря детского отдыха и его сотрудников регламентирует масса документов. Как объясняет автор проекта «ЯВожатый», руководитель педагогического отряда Владимир Сергеев, всё взаимодействие между детьми, родителями, педсоставом и администрацией происходит в соответствии с законодательством и техническим заданием на организацию детского отдыха. Обязанности и требования к квалификации каждого сотрудника прописаны в специальном документе, утвержденном еще в 2010 году . Согласно ему, в задачи вожатых входит целый спектр обязанностей — от абстрактного «способствовать развитию и деятельности детского коллектива» до вполне конкретного «обеспечивать охрану жизни и здоровья детей». Перед началом работы в лагере все будущие вожатые проходят обучение, по итогам которого получают сертификат. Должностную инструкцию с конкретными обязанностями сотрудников прописывает уже работодатель, то есть руководство лагеря.