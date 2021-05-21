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Тема дняВ роддоме перепутали детей

Как получить кешбэк за путевку в летний лагерь: инструкция для родителей

Как получить кешбэк за путевку в летний лагерь: инструкция для родителей

Для возврата потребуется карта «Мир»

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Если в семье несколько детей, то кешбэк можно получить за каждую купленную путевку

Если в семье несколько детей, то кешбэк можно получить за каждую купленную путевку

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В апреле Владимир Путин предложил возмещать родителям половину стоимости путевки в летний лагерь, а уже в мае Ростуризм представил проект кешбэка. Программа стартует с 25 мая и будет действовать на поездки до 15 сентября. Рассказываем, что нужно сделать родителям, чтобы вернуть часть денег (и в каких случаях сделать это не получится).

1

Как получить кешбэк за путевку?

Процедура схожа с оформлением туристического кешбэка.

  1. Регистрируетесь на сайте программы лояльности.
  2. На сайте «Мир путешествий» выбираете путевку (обратите внимание, что дата возвращения из лагеря должна быть не позже 15 сентября).
  3. Оплачиваете путевку и ждете кешбэк. Деньги должны прийти в течение пяти дней.

Обратите внимание, что оплачивать путевку можно только картой «Мир». На нее же вернется кешбэк от государства.

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2

Сколько денег я получу?

50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

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3

А если в семье несколько детей?

Тогда кешбэк можно получить за каждую купленную путевку.

— Такая возможность особенно актуальна для семей с двумя и более детьми, ведь за стоимость одной путевки смогут отдохнуть несколько детей, — объясняла ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

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4

А если у ребенка льготная путевка?

Тогда кешбэк можно получить с половины той суммы, которую вы оплатите сами. Например, путевка в лагерь стоит 20 тысяч рублей. Половину этой стоимости вы оплачиваете социальным сертификатом, а половину — сами картой «Мир». На карточку вернется 50% — 5 тысяч рублей.

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5

Какие лагеря входят в программу?

Лагерь должен соответствовать ряду требований:

  • дети должны находиться там круглосуточно в течение лагерной смены;
  • лагерь должен быть в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.

В программе будут участвовать около тысячи лагерей. Полный список участников есть на сайте Мирпутешествий.рф.

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6

Если путевка уже куплена, можно получить за нее кешбэк?

Изначально в Ростуризме говорили, что обратного пути нет, и советовали родителям вернуть путевку, чтобы купить ее заново, но уже с кешбэком. Однако такой расклад не понравился президенту.

— Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили: «В первую смену, во вторую». Мы сказали: «На летний отдых», — сказал Владимир Путин на совещании и поручил разработать механизм возврата денег тем, кто уже купил путевки.

Как только появится детальная информация о том, как вернуть деньги с купленных заранее путевок, мы обновим эту карточку.

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7

Для взрослых туристический кешбэк всё еще есть?

Да, программу туристического кешбэка для взрослых продлили до конца года. Для того чтобы вернуть 20% от стоимости тура, нужны карта «Мир» и регистрация в программе лояльности.

Максимальная сумма кешбэка в этом случае — 20 тысяч рублей.

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