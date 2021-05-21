Как получить кешбэк за путевку в летний лагерь: инструкция для родителей

Изначально в Ростуризме говорили, что обратного пути нет, и советовали родителям вернуть путевку, чтобы купить ее заново, но уже с кешбэком. Однако такой расклад не понравился президенту.

— Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили: «В первую смену, во вторую». Мы сказали: «На летний отдых», — сказал Владимир Путин на совещании и поручил разработать механизм возврата денег тем, кто уже купил путевки.



Как только появится детальная информация о том, как вернуть деньги с купленных заранее путевок, мы обновим эту карточку.