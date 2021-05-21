Как получить кешбэк за путевку в летний лагерь: инструкция для родителей

1
Как получить кешбэк за путевку?
Процедура схожа с оформлением туристического кешбэка.
- Регистрируетесь на сайте программы лояльности.
- На сайте «Мир путешествий» выбираете путевку (обратите внимание, что дата возвращения из лагеря должна быть не позже 15 сентября).
- Оплачиваете путевку и ждете кешбэк. Деньги должны прийти в течение пяти дней.
Обратите внимание, что оплачивать путевку можно только картой «Мир». На нее же вернется кешбэк от государства.
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2
Сколько денег я получу?
50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
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3
А если в семье несколько детей?
Тогда кешбэк можно получить за каждую купленную путевку.
— Такая возможность особенно актуальна для семей с двумя и более детьми, ведь за стоимость одной путевки смогут отдохнуть несколько детей, — объясняла ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
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4
А если у ребенка льготная путевка?
Тогда кешбэк можно получить с половины той суммы, которую вы оплатите сами. Например, путевка в лагерь стоит 20 тысяч рублей. Половину этой стоимости вы оплачиваете социальным сертификатом, а половину — сами картой «Мир». На карточку вернется 50% — 5 тысяч рублей.
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5
Какие лагеря входят в программу?
Лагерь должен соответствовать ряду требований:
- дети должны находиться там круглосуточно в течение лагерной смены;
- лагерь должен быть в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.
В программе будут участвовать около тысячи лагерей. Полный список участников есть на сайте Мирпутешествий.рф.
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6
Если путевка уже куплена, можно получить за нее кешбэк?
Изначально в Ростуризме говорили, что обратного пути нет, и советовали родителям вернуть путевку, чтобы купить ее заново, но уже с кешбэком. Однако такой расклад не понравился президенту.
— Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили: «В первую смену, во вторую». Мы сказали: «На летний отдых», — сказал Владимир Путин на совещании и поручил разработать механизм возврата денег тем, кто уже купил путевки.
Как только появится детальная информация о том, как вернуть деньги с купленных заранее путевок, мы обновим эту карточку.
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7
Для взрослых туристический кешбэк всё еще есть?
Да, программу туристического кешбэка для взрослых продлили до конца года. Для того чтобы вернуть 20% от стоимости тура, нужны карта «Мир» и регистрация в программе лояльности.
Максимальная сумма кешбэка в этом случае — 20 тысяч рублей.
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