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Все школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Заявление сделал глава Минпросвещения

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За месяц до окончания учебного года у школьников будут еще одни внеплановые каникулы

За месяц до окончания учебного года у школьников будут еще одни внеплановые каникулы

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Точку в вопросе учиться или не учиться в нерабочие майские дни сегодня поставило Министерство просвещения. Глава ведомства Серей Кравцов объявил, что с 1 по 10 мая школы уходят на каникулы.

Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости, — цитирует министра ТАСС.

О том, что дни между первыми и вторыми майскими праздниками будут нерабочими, стало известно в пятницу во время встречи президента с Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Попова попросила главу государства принять такое решение, сославшись на традицию отмечать майские праздники на даче. Комментируя это решение в понедельник, глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова заявила, что дополнительные ограничения в регионах вводиться не будут.

Объявленные десятидневные майские каникулы порадовали наемных сотрудников. Но у тех, кому придется оплачивать эту щедрость из своего кармана, иное мнение на этот счет. НГС поговорил с предпринимателями из разных сфер и узнал, будут ли их компании приостанавливать работу. Ответы не радуют (почитайте, кому придется работать весь май).

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каникулышколанерабочие днипандемия коронавируса
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