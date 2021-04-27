Все школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Точку в вопросе учиться или не учиться в нерабочие майские дни сегодня поставило Министерство просвещения. Глава ведомства Серей Кравцов объявил, что с 1 по
— Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости, — цитирует министра ТАСС.
О том, что дни между первыми и вторыми майскими праздниками будут нерабочими, стало известно в пятницу во время встречи президента с Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Попова попросила главу государства принять такое решение, сославшись на традицию отмечать майские праздники на даче. Комментируя это решение в понедельник, глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова заявила, что дополнительные ограничения в регионах вводиться не будут.
Объявленные десятидневные майские каникулы порадовали наемных сотрудников. Но у тех, кому придется оплачивать эту щедрость из своего кармана, иное мнение на этот счет. НГС поговорил с предпринимателями из разных сфер и узнал, будут ли их компании приостанавливать работу. Ответы не радуют (почитайте, кому придется работать весь май).