На выпускные в Новосибирске пустят родителей — какие ограничения будут в детсадах и школах

В этом году в Новосибирске родителям разрешат присутствовать на выпускных в детских садах и школах. Формат праздников пока неизвестен.

— Выпускные мероприятия в образовательных организациях будут организованы в рамках одной группы или класса (без смешивания обучающихся). Посещение родителями возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий, — рассказали НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

На входе в детский сад или школу нужно будет измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Также необходимо использовать маски и перчатки.