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На выпускные в Новосибирске пустят родителей — какие ограничения будут в детсадах и школах

Рассказываем о правилах, которые придется всем соблюдать

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Родителям можно будет присутствовать на выпускных в детсадах в масках и перчатках

Родителям можно будет присутствовать на выпускных в детсадах в масках и перчатках

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На выпускные в Новосибирске пустят родителей

В этом году в Новосибирске родителям разрешат присутствовать на выпускных в детских садах и школах. Формат праздников пока неизвестен.

— Выпускные мероприятия в образовательных организациях будут организованы в рамках одной группы или класса (без смешивания обучающихся). Посещение родителями возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий, — рассказали НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

На входе в детский сад или школу нужно будет измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Также необходимо использовать маски и перчатки.

— Формат проведения выпускных и последних звонков в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, возможность присутствия на них родителей выпускников будет определяться в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации, — уточнили в мэрии.

Выпускные для учеников девятых классов в этом году пройдут с 25 по 28 июня. Последние звонки для 9 и 11-х классов — 21 и 22 мая. Аттестаты выпускникам 9-х классов вручат 23 и 24 июня, 11-х — с 25 по 28 июня.

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