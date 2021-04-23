На выпускные в Новосибирске пустят родителей — какие ограничения будут в детсадах и школах

На выпускные в Новосибирске пустят родителей
В этом году в Новосибирске родителям разрешат присутствовать на выпускных в детских садах и школах. Формат праздников пока неизвестен.
— Выпускные мероприятия в образовательных организациях будут организованы в рамках одной группы или класса (без смешивания обучающихся). Посещение родителями возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий, — рассказали НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.
На входе в детский сад или школу нужно будет измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Также необходимо использовать маски и перчатки.
— Формат проведения выпускных и последних звонков в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, возможность присутствия на них родителей выпускников будет определяться в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации, — уточнили в мэрии.
Выпускные для учеников девятых классов в этом году пройдут с 25 по
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