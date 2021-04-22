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Перенесут ли ЕГЭ из-за ковида? Мы узнали, какие экзамены и когда сдают 9-е и 11-е классы в Новосибирске

Публикуем даты ЕГЭ и ОГЭ

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Выпускники начнут сдавать экзамены уже в конце мая

Выпускники начнут сдавать экзамены уже в конце мая

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Стало известно расписание выпускных экзаменов в 2021 году

До итоговых государственных экзаменов у выпускников остается чуть больше месяца. В прошлом году из-за ковида экзамены у одиннадцатиклассников перенесли, а у девятиклассников и вовсе отменили. Но в этом году экзамены у 9-х и 11-х классов начнутся уже скоро — в конце мая. Рассказываем, какие и когда пройдут.

В 2021 году выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать только два экзамена: по русскому языку и математике. Те, кто намерен поступать в вузы, напишут обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

  • 31 мая — география, литература и химия;
  • 3 и 4 июня — русский язык;
  • 7 июня — профильная математика;
  • 11 июня — история и физика;
  • 15 июня — обществознание;
  • 18 июня — биология, иностранный язык (письменная часть);
  • 21 и 22 июня — иностранный язык (устная часть);
  • 24 и 25 июня — информатика.

Также Минобразования опубликовало проект расписания ГИА в 2021 году. Экзамены у девятиклассников пройдут с 25 мая до 16 июня и в дополнительные дни — 13–17 июля и 3–15 сентября. В этом году они сдают ОГЭ только по русскому и математике.

  • 24 мая (понедельник) — русский язык;
  • 25 мая (вторник) — русский язык;
  • 27 мая (четверг) — математика;
  • 28 мая (пятница) — математика.

В прошлом году из-за коронавируса власти перенесли даты сдачи ЕГЭ — экзамены начались с 29 июня. При этом сдавали их только те, кто собирался поступать в вузы. Все остальные получили аттестаты автоматически (для мальчиков отдельным бонусом шла отсрочка от армии). Поэтому количество сдающих ЕГЭ уменьшилось: только от экзаменов по русскому языку отказалось 2900 человек, а требования к проведению тестов ужесточились — учителя обязаны были соблюдать правила, которые защитят не только от списывания, но и от заражения коронавирусом. Девятиклассники в прошлом году и вовсе экзамены не сдавали.

А как вы думаете, справились бы с ЕГЭ? Наш журналист вернулась в школу и попробовала сделать это (мы записали всё на экшн-камеру). Читайте, что из этого вышло. А потом проверьте себя в легком тесте из 5 вопросов.

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