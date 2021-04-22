Перенесут ли ЕГЭ из-за ковида? Мы узнали, какие экзамены и когда сдают 9-е и 11-е классы в Новосибирске

До итоговых государственных экзаменов у выпускников остается чуть больше месяца. В прошлом году из-за ковида экзамены у одиннадцатиклассников перенесли, а у девятиклассников и вовсе отменили. Но в этом году экзамены у 9-х и 11-х классов начнутся уже скоро — в конце мая. Рассказываем, какие и когда пройдут.

В 2021 году выпускники 11-х классов , которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать только два экзамена: по русскому языку и математике. Те, кто намерен поступать в вузы, напишут обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.