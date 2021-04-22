Перенесут ли ЕГЭ из-за ковида? Мы узнали, какие экзамены и когда сдают 9-е и 11-е классы в Новосибирске

Стало известно расписание выпускных экзаменов
До итоговых государственных экзаменов у выпускников остается чуть больше месяца. В прошлом году из-за ковида экзамены у одиннадцатиклассников перенесли, а у девятиклассников и вовсе отменили. Но в этом году экзамены
В 2021 году выпускники
В этом году основной период ЕГЭ пройдет
- 31 мая — география, литература и химия;
- 3 и 4 июня — русский язык;
- 7 июня — профильная математика;
- 11 июня — история и физика;
- 15 июня — обществознание;
- 18 июня — биология, иностранный язык (письменная часть);
- 21 и 22 июня — иностранный язык (устная часть);
- 24 и 25 июня — информатика.
Также Минобразования опубликовало проект расписания ГИА
- 24 мая (понедельник) — русский язык;
- 25 мая (вторник) — русский язык;
- 27 мая (четверг) — математика;
- 28 мая (пятница) — математика.
В прошлом году из-за коронавируса власти перенесли даты сдачи ЕГЭ — экзамены начались
А как вы думаете, справились бы с ЕГЭ? Наш журналист вернулась в школу и попробовала сделать это (мы записали всё на экшн-камеру). Читайте, что из этого вышло. А потом проверьте себя в легком тесте