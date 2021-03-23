«Ерунда полная»: сибиряки спорят о важности ОГЭ и ЕГЭ. Пять причин для отмены экзаменов

— Мое отношение к ЕГЭ и ОГЭ — ни хорошее, ни плохое. Я должна была сдавать ОГЭ в прошлом году, но его отменили из-за коронавируса. Мы нанимали репетиторов, школа мучила нас пробниками по несколько раз. Мы находились в каком-то тихом стрессе, мол, что делать, мне уже так надоело, я не знаю. Потом ты узнаёшь об отмене экзамена, и вроде сначала радуешься, а потом понимаешь, что деньги родителей были потрачены зря. ОГЭ по сравнению с ЕГЭ — это что-то другое. Но и тут нанимаются репетиторы, уже идет какая-то подготовка, ходишь на дополнительные курсы. В любом случае страшно, так как ты не прошел через ОГЭ. А это какая-никакая, но подготовка к ЕГЭ, по крайней мере, в плане морального состояния. То есть ты уже будешь понимать, как все это будет проходить в будущем. Я собираюсь сдавать информатику, профильную математику и русский, так как планирую поступать в НГТУ. И всё равно чувствуется неуверенность из-за того, что вроде как готов, но не сдавал ОГЭ, не прочувствовал эту атмосферу в девятом классе, — делится своим опытом десятиклассница Анастасия.