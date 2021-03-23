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«Ерунда полная»: сибиряки спорят о важности ОГЭ и ЕГЭ. Пять причин для отмены экзаменов

Бесполезные траты на репетиторов и незаслуженные случайные результаты. А что еще?

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ОГЭ и ЕГЭ традиционно считаются стрессовыми для подростков

ОГЭ и ЕГЭ традиционно считаются стрессовыми для подростков

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Новосибирцы назвали 5 причин для отмены ОГЭ и ЕГЭ

Весна и первая половина лета — самое стрессовое время для выпускников. Подготовка к экзаменам, сдача ЕГЭ или ОГЭ, томительное ожидание итоговых баллов и поступление в ссузы/вузы... Дискуссии о важности и нужности госэкзаменов, по крайней мере в существующем формате, в этот период разгораются с новой силой. Кто-то считает, что удобнее сдать ЕГЭ и поступить в вуз по баллам, кого-то такая система не устраивает — мол, правильнее было бы сдавать вступительные экзамены. Мы спросили подписчиков нашего Инстаграма, как они относятся к ЕГЭ и ОГЭ.

Незаслуженный результат

— Нынче многие вузы вводят экзамены. Надоели люди с ЕГЭ и без знаний. Набрав много и незаслуженно, они засунут свою необразованную голову — и выйдет так себе специалист, который уже есть во всех сферах. Это врачи с диагнозами по СМС и из интернета, учителя с голыми попами, прокуроры-отписочники, и всех не перечислишь. Когда конкурс — пять человек на место, и поступают либо за бабки, либо по результатам ЕГЭ, а понимающий ребенок отсеивается и теряет год или вообще учится не там... Это сразу минус 2 — одному хода не дали, другого зря взяли. 100-балльники не могут ответить на вопросы и писать сочинения, доказывать теоремы, решать задачи с подтекстом, голова только на тренировку сдачи ЕГЭ заточена и сам экзамен, образование и так ни к черту + трата времени на подготовку вместо углублённого изучения материала. Вузы сами решили экзаменовать поступающих не просто так, доказано практикой, что ЕГЭ — ерунда полная, — считает наш читатель Владимир.

Неуверенность и лишние траты

— Мое отношение к ЕГЭ и ОГЭ — ни хорошее, ни плохое. Я должна была сдавать ОГЭ в прошлом году, но его отменили из-за коронавируса. Мы нанимали репетиторов, школа мучила нас пробниками по несколько раз. Мы находились в каком-то тихом стрессе, мол, что делать, мне уже так надоело, я не знаю. Потом ты узнаёшь об отмене экзамена, и вроде сначала радуешься, а потом понимаешь, что деньги родителей были потрачены зря. ОГЭ по сравнению с ЕГЭ — это что-то другое. Но и тут нанимаются репетиторы, уже идет какая-то подготовка, ходишь на дополнительные курсы. В любом случае страшно, так как ты не прошел через ОГЭ. А это какая-никакая, но подготовка к ЕГЭ, по крайней мере, в плане морального состояния. То есть ты уже будешь понимать, как все это будет проходить в будущем. Я собираюсь сдавать информатику, профильную математику и русский, так как планирую поступать в НГТУ. И всё равно чувствуется неуверенность из-за того, что вроде как готов, но не сдавал ОГЭ, не прочувствовал эту атмосферу в девятом классе, — делится своим опытом десятиклассница Анастасия.

Необходимая репетиция

— Мой ребенок не сдавал в прошлом году ОГЭ, а в этом учебном году проходит программу 10 и 11 класса за год. И нам очень жаль, что ОГЭ в прошлом году отменили — сам по себе экзамен очень легкий, но он действительно важен в качестве репетиции ЕГЭ. Думаю, ОГЭ можно спокойно отменить для тех, кто не собирается идти в 10–11 класс и сдавать ЕГЭ, в колледжах все равно конкурс аттестатов, результаты ОГЭ там никого не интересуют, — считает читательница под ником bousenitsa.

Никчемная система

— Такие экзамены, как ЕГЭ и ГИА просто отупляют человека, ведь последние два года в школе вместо того, чтобы развиваться, школьника затачивают на определенные вопросы. Это просто не позволяет ему развиваться разносторонне. Считаю, что единые госэкзамены — никчемная система. Вместо них нужно вернуть адекватные вступительные экзамены в университете, а не заниматься ерундой, — категорично говорит комментатор под ником kudryavtsev1gor.

Несправедливая оценка

— Я успела застать ГИА в 9 классе по русскому и математике (по остальным предметам сдавали еще по билетам) и ЕГЭ в 11 классе. Что могу сказать? Я и против, и за. Когда мы готовились к ГИА в 9 классе, то это было важно. Очень многое изучали. Когда сдали тест и узнали результаты, то стало понятно, кто и что не выучил и над чем нужно работать. 10–11 класс продолжали учиться и примерно знали, что нас ждет. Но если в 9 классе я поняла, что именно нужно выучить, то после 11-го не будет такой возможности.

Считаю, что ГИА помогает проверить знания, а вот ЕГЭ — совершенно не нужная вещь, лучше, как раньше, сдавать по билетам. Расскажу на примере нашего класса. У нас были ученики, которые хорошо учились, много чего знали, посещали консультации. Я, в отличие от них, ленилась, не всегда приходила, плохо запоминала и не стремилась к решению слишком тяжелых заданий. Отчетливо понимала, что они знают гораздо больше, чем я. Но после того, как мы сдали ЕГЭ в 11 классе и узнали результаты, были ошарашены абсолютно все — и мы, и учителя.

Я набрала больше баллов по русскому и математике, чем мои одноклассники-хорошисты и отличники, причем у нас была приличная разница. Конечно, я была безумно рада, но понимала, что это несправедливо, так как готовилась хуже и знаю меньше, многие ответы проставляла наугад, поэтому мне есть с чем сравнивать, — признаётся читательница под ником natalya.timokhina.

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ЕГЭ в Новосибирске
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