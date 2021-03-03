Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году

24 мая (понедельник) — русский язык;

25 мая (вторник) — русский язык;

27 мая (четверг) — математика;

28 мая (пятница) — математика.



В прошлом году дату начала ЕГЭ пришлось переносить, а ОГЭ и вовсе отменили — всему виной пандемия. Экзамены у одиннадцатиклассников начались в конце июня.