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Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году

Сдавать русский язык и информатику одиннадцатиклассники будут по два дня

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ЕГЭ в 2021 году начнется <nobr class="_">31 мая</nobr> с экзаменов по географии, литературе и химии

ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии

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Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая. В этот день одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будут проводить два дня: 3 и 4 июня. Соответствующий проект расписания, подготовленный Минпросвещения РФ и Рособрнадзором, размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов:

  • 31 мая (понедельник) — география, литература, химия;
  • 3 июня (четверг) — русский язык;
  • 4 июня (пятница) — русский язык;
  • 7 июня (понедельник) — математика профильного уровня;
  • 11 июня (пятница) — история, физика;
  • 15 июня (вторник) — обществознание;
  • 18 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 21 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 22 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 24 июня (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • 25 июня (пятница) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Также Минобразования опубликовало проект расписания ГИА в 2021 году. И русский, и математика будут также проходить по два дня:

  • 24 мая (понедельник) — русский язык;
  • 25 мая (вторник) — русский язык;
  • 27 мая (четверг) — математика;
  • 28 мая (пятница) — математика.

В прошлом году дату начала ЕГЭ пришлось переносить, а ОГЭ и вовсе отменили — всему виной пандемия. Экзамены у одиннадцатиклассников начались в конце июня.

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