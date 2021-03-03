Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году начнется
- 31 мая (понедельник) — география, литература, химия;
- 3 июня (четверг) — русский язык;
- 4 июня (пятница) — русский язык;
- 7 июня (понедельник) — математика профильного уровня;
- 11 июня (пятница) — история, физика;
- 15 июня (вторник) — обществознание;
- 18 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
- 21 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
- 22 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
- 24 июня (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
- 25 июня (пятница) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Также Минобразования опубликовало проект расписания ГИА в
- 24 мая (понедельник) — русский язык;
- 25 мая (вторник) — русский язык;
- 27 мая (четверг) — математика;
- 28 мая (пятница) — математика.
В прошлом году дату начала ЕГЭ пришлось переносить, а ОГЭ и вовсе отменили — всему виной пандемия. Экзамены у одиннадцатиклассников начались в конце июня.