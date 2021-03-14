«30 взрослых людей не могут сойтись во мнении»: колонка мамы о том, что творится в родительских чатах

В свой первый родительский чат я вступила, когда дочка пошла в муниципальный садик. Затем сразу появился еще один, точно такой же, но без воспитателей. Спустя год, когда в нашей жизни случился танцевальный кружок, пришлось вступить еще в два по аналогичной схеме: один с тренером, другой — без. Есть еще чат по шахматам и отдельный — подготовка в школе. Итого шесть штук.



И это нормально. Таковы реалии современного мира. Чтобы быть в курсе того, что происходит с ребенком, в какое время проходят дополнительные занятия, когда преподаватель отменил урок, будет ли бассейн и сколько денег надо сдать на цветы воспитателям к 8 Марта, вы должны состоять во всех этих чатах. Все родительские обсуждения плавно переместились в виртуальное пространство и стали новой нормой.



Сейчас нам, людям смартфонно-интернетного поколения, сложно представить, как было раньше. А раньше было так. Чтобы обсудить повседневные учебные дела или более насущные вопросы грядущих выпускных, наши родители собирались на собраниях и сидели там до тех пор, пока все пункты не будут обговорены, а ответственные — назначены. Было ли это сложно? Определенно, да. Знакомая как-то рассказывала, что на одном таком собрании перед выпускным из 11-го класса две женщины подрались, потому что не смогли прийти к единому мнению по какому-то вопросу (то ли обсуждали место проведения, то ли стоимость мероприятия). Поэтому, с одной стороны, сейчас все гораздо проще.

