«30 взрослых людей не могут сойтись во мнении»: колонка мамы о том, что творится в родительских чатах

Почти у каждого из нас есть чат в WhatsApp или соцсетях — рабочая группа с коллегами, болталка с друзьями или бывшими одногруппниками, семейная переписка. А если у вас есть ребенок детсадовского или школьного возраста, то таких чатов наверняка несколько. О родительских чатах давно уже ходят легенды — там ссорятся, мирятся, устраивают многочасовые дебаты и даже травли. Но сейчас для родителей детсадовцев и школьников выпускных классов наступила самая горячая пора — в чатах спорят, где именно пройдет праздник, какие подарки получат учителя или воспитатели, какого цвета будут папки с фотографиями и, наконец, кому и сколько денег нужно сдать, чтобы выпускной все же состоялся. Дочка нашей коллеги Александры Трофименко ходит в детский сад, и несмотря на то что ребенок в семье один, родительских чатов — шесть. Как решаются подобные споры и с какими проблемами сталкиваются родители, переписываясь друг с другом в мессенджерах, — читайте в авторской колонке корреспондента НГС.
В свой первый родительский чат я вступила, когда дочка пошла в муниципальный садик. Затем сразу появился еще один, точно такой же, но без воспитателей. Спустя год, когда в нашей жизни случился танцевальный кружок, пришлось вступить еще в два по аналогичной схеме: один с тренером, другой — без. Есть еще чат по шахматам и отдельный — подготовка в школе. Итого шесть штук.
И это нормально. Таковы реалии современного мира. Чтобы быть в курсе того, что происходит с ребенком, в какое время проходят дополнительные занятия, когда преподаватель отменил урок, будет ли бассейн и сколько денег надо сдать на цветы воспитателям к 8 Марта, вы должны состоять во всех этих чатах. Все родительские обсуждения плавно переместились в виртуальное пространство и стали новой нормой.
Сейчас нам, людям смартфонно-интернетного поколения, сложно представить, как было раньше. А раньше было так. Чтобы обсудить повседневные учебные дела или более насущные вопросы грядущих выпускных, наши родители собирались на собраниях и сидели там до тех пор, пока все пункты не будут обговорены, а ответственные — назначены. Было ли это сложно? Определенно, да. Знакомая как-то рассказывала, что на одном таком собрании перед выпускным из 11-го класса две женщины подрались, потому что не смогли прийти к единому мнению по какому-то вопросу (то ли обсуждали место проведения, то ли стоимость мероприятия). Поэтому, с одной стороны, сейчас все гораздо проще.
В любой момент и из любой точки пространства ты можешь обсудить любую проблему, просто написав о ней в чат. Для этого не нужно куда-то идти. Однако у этой истории есть обратная сторона. По моему скромному опыту основная загвоздка состоит в том, что тридцать взрослых состоявшихся людей никогда не смогут сойтись в едином мнении по поводу чего-то, касающегося их детей. А если любое такое обсуждение перенести в виртуальное пространство, где нет ограничений по времени и количеству знаков, то все это в итоге превращается в демагогию.
Приведу пример. На первый новый год в нашем детском саду родителей попросили купить подарки для детей. Казалось бы, чего сложного? Выбрать, скинуться, заказать. Но это был ад! Первые сутки пять самых активных мам засыпали чат различными вариантами. Затем одна из родительниц сказала, что для ее мальчика это слишком дешево, поэтому лучше скидываться не по 300 рублей, а по тысяче. Когда ее наконец угомонили, выяснилось, что нужно добавить что-то сладкое. Но! У одного аллергия на шоколад, другому родители не дают конфеты из принципа, поэтому «или без сладкого, или мы на праздник не пойдем». В итоге эта дискуссия растянулась на несколько недель и сотни сообщений. К одному варианту мы всё же пришли. Но уже без сил и с явной потерей нервных клеток.
Еще одна проблема — этикет в чатах, который отсутствует в принципе. Несмотря на предупреждения, некоторые особо активные родители пишут в полночь просто потому, что считают, мол, до утра их важное мнение не подождет. Или, допустим, недавно мы очень долго и мучительно обсуждали, что нужно детям из выпускной группы сада — фотокниги или папки. Мучительно было настолько, что воспитателям пришлось организовать настоящее собрание, но там все переругались еще больше. Так вот, после этого одна из мам отправила в чат 10-минутное (я не шучу) голосовое сообщение о том, куда нужно идти фотографироваться, потому что «писать ей неудобно». Да, а слушать всем остальным родителям — одно удовольствие!
Я просто хочу сказать, что на самом-то деле родительские чаты — это отличный инструмент для решения проблем. Однако из-за отсутствия элементарного уважения к присутствующим в нем они зачастую превращаются в трибуну для дебатов по вопросам, которые можно решить за 10 минут. А мы тратим недели. Есть ли решение? Увы, нет. Пока мы все не научимся говорить по существу, прислушиваться и уважать других людей, все будет так, как есть. Поэтому единственное, что можно сделать, — смириться.
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