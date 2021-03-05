Живут ли люди с высшим образованием лучше, или успех придет без диплома? Рассуждает преподаватель ВШЭ

Уличные протесты 23 и 31 января были протестом в первую очередь образованного класса — это отметила антрополог Александра Архипова, занимавшаяся опросами участников. Высшее образование было у 70% опрошенных в Москве и у 56% — в Петербурге.



Стойте! Но разве у нас не такой же уровень образования в целом по стране? Мы же самая образованная нация, и у большинства должно быть высшее.



На самом деле нет. Откройте перепись 2010 года, и вы обнаружите, что на момент переписи университеты окончили всего 23% россиян (возраст от 15 до 65 лет). То есть меньше, чем каждый четвертый. В 2019 году ВШЭ выпустила статистический сборник, где этот показатель выше: 30,4% (но в возрасте от 24 до 65 лет).



В том же сборнике ВШЭ приводится сравнение с европейскими странами, из которого видно, что Россия находится на уровне восточноевропейских стран, и из больших стран Европы опережает только Италию и Германию. А вот в скандинавских странах, Франции и Великобритании высшее образование значительно больше распространено.

