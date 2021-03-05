Живут ли люди с высшим образованием лучше, или успех придет без диплома? Рассуждает преподаватель ВШЭ

На днях доцент НГТУ Александр Гридчин в своей колонке для НГС посетовал, что с каждым годом в вузах всё меньше студентов, которые хотят учиться ради знаний, а не ради корочки или карьеры. Многие считают, что пользы от высшего образования нет, современные вузы ничему не учат, а добиться успеха легко можно и без диплома. Бывший новосибирец, а сегодня — преподаватель ВШЭ в Санкт-Петербурге Дмитрий Лебедев объясняет, почему это не так и как выглядит ситуация на фоне других стран. Публикуем его мнение.
Уличные протесты 23 и
Стойте! Но разве у нас не такой же уровень образования в целом по стране? Мы же самая образованная нация, и у большинства должно быть высшее.
На самом деле нет. Откройте перепись 2010 года, и вы обнаружите, что на момент переписи университеты окончили всего 23% россиян (возраст от 15 до 65 лет). То есть меньше, чем каждый четвертый. В 2019 году ВШЭ выпустила статистический сборник, где этот показатель выше: 30,4% (но в возрасте от 24 до 65 лет).
В том же сборнике ВШЭ приводится сравнение с европейскими странами, из которого видно, что Россия находится на уровне восточноевропейских стран, и из больших стран Европы опережает только Италию и Германию. А вот в скандинавских странах, Франции и Великобритании высшее образование значительно больше распространено.
В других странах происходит то же самое, это общий тренд в странах и Западной, и Восточной Европы, в которые мы входим.
В общем, «всеобщее» и «излишнее» высшее образование в России — не более чем миф. И, к сожалению, много публичных комментаторов в СМИ на нем строят совершенно ложные картины или дают абсолютно вредные советы.
Например, журналист Антон Орех в колонке «Незачем учиться — пошли работать» заявляет, что якобы нам не хватает рабочих рук. Социолог Любовь Борусяк пишет статью «Всеобщее высшее образование: общество обмана и несбывшихся надежд?», где на основе названной президентом Путиным величины в 57% молодежи (источник данных найти не удалось) строит моралистский нарратив про постыдное желание получить только корочки, хотя желание «халявы» ни для кого не сюрприз.
А Владислав Иноземцев в статье «Злокачественное высшее образование» (оцените метафору!) вообще советует сократить число вузов и оставить только элитные в крупных городах — по сути это значит вернуться в начало
Поразительно, что названные авторы безоговорочно верят в этот миф и даже не проверяют его на общедоступной статистике — переписи населения.
И на этот счет — откуда такое сильное убеждение — есть целая научная работа от исследователей лаборатории ВШЭ Бессуднова, Куракина и Малик. Она называет два источника мифа. Первый — некорректное прочтение межстрановой статистики. Второй — личный опыт публичных комментаторов: они чаще всего из образованных семей в крупных городах и учились в хороших школах, откуда почти все выпускники действительно шли в вузы. В эти причины я бы лично добавил и разочарование от полученных дипломов в экономике и бизнесе, которые люди стали получать в
Исследователи из ВШЭ также проверяют и востребованность специалистов. И это перечеркивает поучения Антона Ореха про нехватку рабочих рук — нет, люди без высшего образования страдают от безработицы в 1,5–2 раза чаще, чем с ним.
Кроме того, в российской экономике на 10 мест высокой квалификации и управленцев приходится только 9 людей с университетскими дипломами, тогда как во Франции — 14.
Неверно и убеждение, что вуз ничему не учит: студенты в них значительно лучше осваивают информационные технологии (статистический сборник ВШЭ,
Даже учеба «через не хочу» полезна: студенты
Нередко в таких разговорах вспоминают Илона Маска (основателя Tesla, PayPal и SpaceX) или Марка Цукерберга (Facebook), которые бросили университеты, но при этом забывают, что они все-таки в них поступили и получили какие-то полезные навыки и связи. А другие миллиардеры из списка Forbes, наоборот, хорошо заканчивали вузы, например Джеф Безос (основатель Amazon) или Уоррен Баффетт (медиамагнат).
В общем, популярный тезис, что высшее образование у всех и что оно не нужно — не только ложное представление, но и вредное. Оно ведет к опасным инициативам вроде предложения сократить университеты, по сути превратив их в элитные, как 100 лет назад, и отрезав большинству людей возможность жить лучше. А молодежи и их семьям миф дает завышенные ожидания, что, выйдя из средней школы, можно стать богатым и жить хорошо.
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