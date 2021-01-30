Мяукали на уроке: самые смешные и странные замечания от учителей в дневниках новосибирцев

Новосибирцы показали странные записи учителей в дневниках
Мало у кого из нас в школьных дневниках не было замечаний от учителей. Всё зависело от строгости педагога: иногда жалобы родителям писали за то, что школьник просто повернул голову, а иногда детям сходили с рук даже бумажные самолетики, которые летали по всему классу в течение урока. НГС попросил новосибирцев прислать в Instagram замечания, которые получали они — посмотрите, что из этого получилось.
«Уважаемая мама! Не посылайте дочери SMS на уроке»
«Дралась!»
«Хихикала весь урок! И мяукали»
Несколько снимков прислала мать двоих новосибирцев, которым уже по 27 и 30 лет. Женщина уже не помнит, за что сыновья получали замечания, поэтому нам остается только догадываться по сохранившимся записям.
«Объясните ребенку фразу «Хрен тебе»»
«Мешал проводить уроки в других классах»
«Поведение безобразное: стреляет в лицо детей!!!»
«Разбил горшок!»
Ранее НГС делал подборку с фотографиями рабочих мест новосибирцев. Посмотрите, как выглядят их офисы и кабинеты.
В ноябре мы сравнивали первое и последнее фото читателей в Instagram. Все они похорошели и рассказали, как круто изменилась их жизнь за эти годы.