Мяукали на уроке: самые смешные и странные замечания от учителей в дневниках новосибирцев

Мало у кого из нас в школьных дневниках не было замечаний от учителей. Всё зависело от строгости педагога: иногда жалобы родителям писали за то, что школьник просто повернул голову, а иногда детям сходили с рук даже бумажные самолетики, которые летали по всему классу в течение урока. НГС попросил новосибирцев прислать в Instagram замечания, которые получали они — посмотрите, что из этого получилось.

«Уважаемая мама! Не посылайте дочери SMS на уроке»