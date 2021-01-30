30 января суббота
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 76.25
eur 92.30
Тема дняКак менялась жизнь при трех губернаторах

Все новости

Все новости

Мяукали на уроке: самые смешные и странные замечания от учителей в дневниках новосибирцев

Некоторые из них удивляют

141
Обсудить

Поделиться

А вам писали замечания в дневник?

А вам писали замечания в дневник?

Поделиться

Новосибирцы показали странные записи учителей в дневниках

Мало у кого из нас в школьных дневниках не было замечаний от учителей. Всё зависело от строгости педагога: иногда жалобы родителям писали за то, что школьник просто повернул голову, а иногда детям сходили с рук даже бумажные самолетики, которые летали по всему классу в течение урока. НГС попросил новосибирцев прислать в Instagram замечания, которые получали они — посмотрите, что из этого получилось.

«Уважаемая мама! Не посылайте дочери SMS на уроке»

Как рассказала читательница, на самом деле СМС писала не мама, поэтому девушка отвлекалась на уроках

Как рассказала читательница, на самом деле СМС писала не мама, поэтому девушка отвлекалась на уроках

Поделиться

«Дралась!»

Здесь всё коротко и ясно. Эту запись в дневнике Анастасии оставили в первом классе. Несмотря на поведение, она училась на «5»<br>

Здесь всё коротко и ясно. Эту запись в дневнике Анастасии оставили в первом классе. Несмотря на поведение, она училась на «5»

Поделиться

«Хихикала весь урок! И мяукали»

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
— Это был 2016 год, подруге написали, что она гавкала на уроке, а мне вот так, — поделилась сибирячка Оксана

— Это был 2016 год, подруге написали, что она гавкала на уроке, а мне вот так, — поделилась сибирячка Оксана

Поделиться

Несколько снимков прислала мать двоих новосибирцев, которым уже по 27 и 30 лет. Женщина уже не помнит, за что сыновья получали замечания, поэтому нам остается только догадываться по сохранившимся записям.

«Объясните ребенку фразу «Хрен тебе»»

Кажется, с сыном дома был серьезный и сложный разговор

Кажется, с сыном дома был серьезный и сложный разговор

Поделиться

«Мешал проводить уроки в других классах»

А может быть, ученики других классов были не против?

А может быть, ученики других классов были не против?

Поделиться

«Поведение безобразное: стреляет в лицо детей!!!»

Подробности этой истории, произошедшей в частном лицее, неизвестны. Мать предположила, что сын кидался бумажками

Подробности этой истории, произошедшей в частном лицее, неизвестны. Мать предположила, что сын кидался бумажками

Поделиться

«Разбил горшок!»

Остается надеяться, что цветок остался цел

Остается надеяться, что цветок остался цел

Поделиться

Ранее НГС делал подборку с фотографиями рабочих мест новосибирцев. Посмотрите, как выглядят их офисы и кабинеты.

В ноябре мы сравнивали первое и последнее фото читателей в Instagram. Все они похорошели и рассказали, как круто изменилась их жизнь за эти годы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дневникподборкашкола
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...