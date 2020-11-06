От монитора не ослепнет? Разбираемся, как школьникам пережить второй дистант

С коронавирусом в школах ситуация непонятная. В начале учебного года министры от образования (региональные и федеральные) говорили, что школы — это буквально «островки безопасности», до которых COVID-19 волшебным
образом не добирается, а уже в октябре многие учебные заведения страны решили уйти на досрочные каникулы. В Новосибирской области их и вовсе продлили до 15 ноября. После каникул ученики 1–5-х и 11-х классов в регионе тоже будут обучаться очно. Дети с 6-го по 10-й класс будут заниматься дистанционно. Мы поговорили со специалистами, изучили СанПиН и методические рекомендации Министерства просвещения, чтобы рассказать, как организовать ребенку рабочее место, сколько должны длиться уроки, как не ослепнуть перед монитором и что делать с физкультурой.
Сколько уроков в день должно быть?
Если вам кажется, что учителя воспринимают режим дистанционного обучения как возможность дать детям всё, что не успели, помните: заданий не должно быть больше, чем это было бы при обычном режиме обучения. На удаленке количество уроков не меняется, но зависит от возраста учащихся. Максимальная недельная нагрузка для первоклашек — 21 академический час в неделю, для старшеклассников — 37. При этом есть ограничения по количеству уроков в день. В первом классе — не больше четырех, со второго по четвертый — не больше пяти, в пятом-шестом — не более шести, а начиная с седьмого класса — не больше семи. В начальной школе раз в неделю сверху могут добавлять физкультуру.
Сколько должен идти урок?
На дистанционном обучении урок не может длиться дольше 30 минут. При этом продолжительность электронного занятия при непрерывной работе за компьютером не должна превышать указания СанПиН:
- 15 минут — в 1–4-х классах;
- 20 минут — в 5–6-х классах;
- 30 минут — в 7–11-х классах.
А на домашнюю работу тогда сколько времени тратить?
Согласно СанПиН, затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать:
- во 2–3-х классах — 1,5 часа;
- в 4–5-х классах — 2 часа;
- в 6–8-х классах — 2,5 часа;
- в 9–11-х классах — до 3,5 часа.
Как организовать рабочее место ребенка?
Позаботьтесь о том, чтобы у стола был естественный источник света. В идеале — поставить его у окна. Если ребенок правша, окно должно быть с левой стороны, если левша — с правой. Также удачное расположение — параллельно окну, чтобы ребенок сидел к нему лицом.
— Что касается освещения, источник света желательно общий. В полумраке, в темноте, конечно, работать нельзя. В этом случае синий свет от монитора сильнее раздражает органы зрения, что может провоцировать даже нарушение сна при нагрузках в вечернее время, — говорит врач-офтальмолог первой категории Дмитрий Иванов. — Освещенность рабочего места должна быть равномерной. Надо понимать, что если освещенность рабочего места достаточная, то и глазки, и мозг лучше и легче воспринимают поступающий от монитора направленный свет.
Сам письменный стол должен быть эргономичным и удобным для ребенка — за взрослым столом школьник в два счета испортит осанку. Для стульев главный принцип — чтобы в сидячем положении колени ребенка были согнуты под углом
Как не потерять зрение на дистанте?
Чтобы понимать, что делать для сохранения детского зрения при работе с мониторами, для начала нужно знать, какой вред они несут. У синего спектра, который излучают мониторы, есть доказанные свойства и те, которые на данный момент можно считать мифическими в силу отсутствия крепкой доказательной базы.
— Существуют утверждения, что мониторы могут вызывать тяжелые заболевания органов зрения, провоцируя дистрофические изменения, повреждая роговицу, хрусталик, сетчатку. На сегодня доказательств того, что синий спектр действует таким образом на человеческий глаз, нет, — говорит врач-офтальмолог первой категории Дмитрий Иванов. — Те исследования, которые показывают некоторые изменения органов зрения животных под воздействием синего спектра, демонстрируют это в закрытых, даже агрессивных, лабораторных условиях. В реальной жизни на подобный результат должны уйти не десятки, а сотни лет воздействия тех уровней излучения, что нас окружают. Тем не менее у синего цвета есть доказанные негативные свойства. Основные — это повышенная утомляемость органов зрения (в первую очередь мышечного аппарата глаза) и быстрое высыхание слизистой.
Самые простые правила для борьбы с этими последствиями — обязательные перерывы: каждые два часа по санитарным нормам. Но для детей их нужно делать чаще — желательно раз в
— Лучший способ дать расслабиться мышцам аккомодационного аппарата — это просто подойти к окошку и посмотреть далеко вперед, выбрать вдали какой-то объект и на нем сфокусироваться. Таким образом мышцы, отвечающие за аккомодацию (изменение фокуса), смогут расслабиться, — говорит Дмитрий Иванов. — Но, как известно, любое лекарство может быть вредным, если использовать его избыточно. Так и упражнения иногда могут дать обратный эффект. Например, банальное упражнение «перевод взгляда вблизь-вдаль», которое очень часто рекомендуют специалисты для тренировки аккомодационного аппарата. В случае с перенапряжением и усталостью после длительной нагрузки вблизи мышцы, наоборот, могут еще больше перенапрячься из-за постоянного перевода фокуса и в итоге дать спазм. Поэтому просто посмотреть вдаль
Также для детей подойдут глазодвигательные упражнения: вращения по кругу, вверх-вниз, вправо-влево, частые моргания — достаточно пары минут, чтобы мышечный аппарат немного поработал. Такие упражнения позволяют улучшить кровообращение в первую очередь придаточного аппарата органа зрения, а также увлажнить слизистую.
Использование специальных очковых линз, блокирующих синий спектр, так называемых «компьютерных», — это персональный выбор каждого. Важно помнить, что подобные линзы всё ещё несовершенны. Блокируя синий свет, они искажают цветовую передачу. И если ребенку приходится работать с цветом и графикой, то все цвета он будет видеть неестественными, так как большая часть синего будет отфильтрована. Новые дизайны таких линз делают это менее выраженно, и тем не менее до идеала им ещё далеко.
— Близорукость и, как следствие, снижение зрения провоцирует не только работа за монитором, а вообще любая нагрузка вблизи. На глаз в период роста (до
Как объяснять ребенку материал?
В начальной школе при переходе на дистант учителям нужно подробно расписывать каждый шаг. Это можно делать и в электронном журнале, если у родителей есть доступ. Есть огромное количество видеоуроков на различных ресурсах. В школе должны рекомендовать эти ресурсы, чтобы помочь родителям.
— Например, есть такой ресурс, как Российская электронная школа, — это школьный курс уроков от учителей России. Мне не очень нравится, что там однотипные задания, но хороших видеоуроков там много. Есть Академия Хана, теперь она и на русском языке. Там уроки построены так, что не видно учителя, есть голос и виртуальный мел на виртуальной доске, есть методические материалы, фото и видео, — говорит директор школы Игорь Климовских.
Если школа переходит на дистанционное обучение, родители вправе требовать подробной инструкции, какими ресурсами пользоваться, что смотреть, что объяснять ребенку, какие задания и как он должен выполнять. Вообще в такой ситуации очень много зависит от учителя, от того, насколько он готов работать онлайн.
Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, платформу для обучения каждая школа выбирает самостоятельно. Как именно проводить занятия, консультации и вебинары, тоже каждая образовательная организация решает сама — в соответствии с техническими возможностями.
Что делать с физкультурой и ИЗО?
Здесь многое зависит от учителей, но современные технологии позволяют предъявлять результаты и по этим предметам. Сейчас у любого ребенка есть телефон, и он может, например, записать выполнение физического упражнения на видео и прислать это учителю. Рисунок по ИЗО, работу, выполненную по технологии, — сфотографировать или отсканировать.
Как быть с питанием?
В условиях дистанционного обучения или продленных каникул Минпросвещения России рекомендует региональным властям обеспечить школьным питанием социально незащищенные категории обучающихся (детей с ОВЗ, детей из малоимущих семей), предоставив им или их родителям (законным представителям) возможность получать рассчитанный на несколько дней продуктовый набор в школе и забирать его домой.
Взрослым не помешает также посмотреть, каким должен быть идеальный рацион школьника.
Как быть, если не работает интернет?
В документах на этот счет ничего не сказано, а на горячей линии Минпросвещения советуют договариваться с учителями «по-человечески», в крайнем случае — обращаться к администрации школы. В каждом учебном заведении это решают индивидуально.
Истории тех, кто уже давно на дистанционке
Одиннадцатиклассница из Новосибирска Рина Мельникова целый год проучилась на дистанте. И не из-за коронавируса, а потому что сама так захотела. Девочка учится в онлайн-школе, которая обходится по деньгам как какой-нибудь хороший колледж. Школьница рассказала, сколько платят родители, и как устроена учеба.
Ксюша и Стас Филатовы никогда не ходили в школу — ребята находятся на семейном обучении, а разбираться со сложными предметами им помогает мама. Вместо привычных занятий у них — йога, фитнес и уроки в любое время. Вот история этой семьи.
Некоторые новосибирские родители забирают детей из первых классов и отдают в «теневые школы» в квартирах: ученики сидят на уроках по сколько хотят и раз в год сдают официальные экзамены. Не верите, что такое возможно? Смотрите сами.