От монитора не ослепнет? Разбираемся, как школьникам пережить второй дистант

— Например, есть такой ресурс, как Российская электронная школа, — это школьный курс уроков от учителей России. Мне не очень нравится, что там однотипные задания, но хороших видеоуроков там много. Есть Академия Хана, теперь она и на русском языке. Там уроки построены так, что не видно учителя, есть голос и виртуальный мел на виртуальной доске, есть методические материалы, фото и видео, — говорит директор школы Игорь Климовских.

Если школа переходит на дистанционное обучение, родители вправе требовать подробной инструкции, какими ресурсами пользоваться, что смотреть, что объяснять ребенку, какие задания и как он должен выполнять. Вообще в такой ситуации очень много зависит от учителя, от того, насколько он готов работать онлайн.

Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, платформу для обучения каждая школа выбирает самостоятельно. Как именно проводить занятия, консультации и вебинары, тоже каждая образовательная организация решает сама — в соответствии с техническими возможностями.

Что делать с физкультурой и ИЗО?



Здесь многое зависит от учителей, но современные технологии позволяют предъявлять результаты и по этим предметам. Сейчас у любого ребенка есть телефон, и он может, например, записать выполнение физического упражнения на видео и прислать это учителю. Рисунок по ИЗО, работу, выполненную по технологии, — сфотографировать или отсканировать.



Как быть с питанием?



В условиях дистанционного обучения или продленных каникул Минпросвещения России рекомендует региональным властям обеспечить школьным питанием социально незащищенные категории обучающихся (детей с ОВЗ, детей из малоимущих семей), предоставив им или их родителям (законным представителям) возможность получать рассчитанный на несколько дней продуктовый набор в школе и забирать его домой.

Взрослым не помешает также посмотреть, каким должен быть идеальный рацион школьника.

Как быть, если не работает интернет?



В документах на этот счет ничего не сказано, а на горячей линии Минпросвещения советуют договариваться с учителями «по-человечески», в крайнем случае — обращаться к администрации школы. В каждом учебном заведении это решают индивидуально.



Истории тех, кто уже давно на дистанционке

Одиннадцатиклассница из Новосибирска Рина Мельникова целый год проучилась на дистанте. И не из-за коронавируса, а потому что сама так захотела. Девочка учится в онлайн-школе, которая обходится по деньгам как какой-нибудь хороший колледж. Школьница рассказала, сколько платят родители, и как устроена учеба.

Ксюша и Стас Филатовы никогда не ходили в школу — ребята находятся на семейном обучении, а разбираться со сложными предметами им помогает мама. Вместо привычных занятий у них — йога, фитнес и уроки в любое время. Вот история этой семьи.



Некоторые новосибирские родители забирают детей из первых классов и отдают в «теневые школы» в квартирах: ученики сидят на уроках по сколько хотят и раз в год сдают официальные экзамены. Не верите, что такое возможно? Смотрите сами.

