Высший колледж информатики НГУ перевели на дистанционку

В Новосибирске учеников высшего колледжа информатики НГУ отправили на дистанционное обучение.

— Дистанционно проводятся все занятия, кроме практических выпускных курсов. Это сделано с целью предотвращения распространения коронавируса среди учащихся и преподавателей ВКИ НГУ, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НГУ.

В такой форме дети будут обучаться как минимум до 8 ноября .

Вчера власти официально заявили, что в Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Об этом на брифинге рассказала главный инфекционист регионального Минздрава Лариса Позднякова. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что в последние дни фиксируется серьёзный рост заболеваемости ковидом.

