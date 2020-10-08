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Высший колледж информатики НГУ перевели на дистанционку

Дети будут учиться удалённо как минимум месяц

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Классы будут пустыми до <nobr class="_">8 ноября</nobr>

Классы будут пустыми до 8 ноября

Учеников ВКИ НГУ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Новосибирске учеников высшего колледжа информатики НГУ отправили на дистанционное обучение.

— Дистанционно проводятся все занятия, кроме практических выпускных курсов. Это сделано с целью предотвращения распространения коронавируса среди учащихся и преподавателей ВКИ НГУ, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НГУ.

В такой форме дети будут обучаться как минимум до 8 ноября.

Вчера власти официально заявили, что в Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Об этом на брифинге рассказала главный инфекционист регионального Минздрава Лариса Позднякова. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что в последние дни фиксируется серьёзный рост заболеваемости ковидом.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели карантин в СИЗО — адвокатская палата уже получила официальные письма от ГУФСИН. По той же причине региональный Минздрав решил вновь развернуть два инфекционных госпиталя.

Как сейчас лечат больных коронавирусом — смотрите 7 фотографий из ковидного госпиталя.

Тем временем новосибирский губернатор предложил ввести новое ограничение из-за коронавируса. Оно затронет спортсменов и учителей.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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