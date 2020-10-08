Высший колледж информатики НГУ перевели на дистанционку

Учеников ВКИ НГУ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Новосибирске учеников высшего колледжа информатики НГУ отправили на дистанционное обучение.
— Дистанционно проводятся все занятия, кроме практических выпускных курсов. Это сделано с целью предотвращения распространения коронавируса среди учащихся и преподавателей ВКИ НГУ, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НГУ.
В такой форме дети будут обучаться как минимум до
Вчера власти официально заявили, что в Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Об этом на брифинге рассказала главный инфекционист регионального Минздрава Лариса Позднякова. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что в последние дни фиксируется серьёзный рост заболеваемости ковидом.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели карантин в СИЗО — адвокатская палата уже получила официальные письма от ГУФСИН. По той же причине региональный Минздрав решил вновь развернуть два инфекционных госпиталя.
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Тем временем новосибирский губернатор предложил ввести новое ограничение из-за коронавируса. Оно затронет спортсменов и учителей.