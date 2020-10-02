Все против одного: 6 вопросов психологам о травле в школе

1
Что такое буллинг?
Буллинг — это травля, эмоциональное и физическое насилие внутри коллектива.
— Часто это не ограничивается травлей одного ребенка другим, дети объединяются против одного ребенка или другой группы детей. Часто их поведение может быть безнаказанным и незаметным для взрослых, потому что это делается исподтишка, — говорит психолог Полина Зелексон.
Полина Зелексон — детский и семейный психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт, рекомендованный терапевт Московского института гештальт-терапии и консультирования.
Она отмечает, что чаще всего начинается буллинг в средней школе, в разгар подросткового возраста. В начальной школе травля случается редко, в старшей школе тоже.
2
Как понять, что ребенка травят в школе?
Во-первых, конечно, слушать и слышать. Психолог Жанна Русина говорит, что дети, как правило, рассказывают родителям о проблемах, даже если отношения в целом не самые доверительные — просто потому, что отчаиваются самостоятельно решить эту проблему. Только вот взрослые не всегда принимают детские жалобы всерьез.
— Нужно обязательно отнестись серьезно, все узнать, поговорить. Сейчас у всех есть мобильные телефоны — это хороший инструмент. Можно, например, договориться с ребенком, что он включит скрытую запись в школе. Это его поддержит, он поймет, что не один. И родители смогут послушать запись, оценить масштаб проблемы, понять, что ребенок не преувеличивает, — советует Русина.
Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Во-вторых, просто быть внимательным. Иногда ребенку сложно рассказать самому о проблемах в школе — его запугивают, не хочется дома это еще раз проживать. Поэтому нужно обращать внимание на «симптомы» — изменения в поведении, плаксивость, раздражительность, нарушения сна. Все это говорит о том, что что-то не так. А вот что именно — придется выяснить у ребенка.
— Возможно спрашивать придется несколько раз, задавать наводящие вопросы. У меня был случай, когда мама привела девочку — мама знала одну версию, а на консультации после я ей задала несколько раз один и тот же вопрос, но по-разному. Спрашивала есть ли ребята, которые не просто «звезды», а могут обижать других, посмеиваться. В итоге выяснилось, что были старшие девчонки, которые держали в страхе всю школу, могли даже избить, — приводит пример Жанна Русина.
3
Что делать?
Даже у специалистов к этому разный подход. Психолог Жанна Русина советует поговорить с агрессором родителям, заступиться за ребенка. Но именно заступиться, а не пытаться пристыдить или надавить на жалость. Ее коллега Полина Зелексон рекомендует поговорить в первую очередь с педагогами и школьным психологом, чтобы понять причины травли.
— Зачастую, когда тема травли возникает — не получается сразу найти правых и виноватых. Поэтому должна быть широкая работа всех взрослых, которые становятся свидетелями этого. Проходить мимо нельзя. Если учитель или иной взрослый игнорирует эту ситуацию, то он является пособником продолжения этой травли. Нужно разбираться, обсуждать и искать способы решения. Часто вклад самой жертвы тоже в это есть. Например, могут травить ребенка, от которого плохо пахнет или он задирал других детей. Тогда нужно искать компромисс, — советует Зелексон.
4
Чего делать нельзя?
Нельзя ругать своего же ребенка, говорить: это ты виноват. По словам психолога, это только закрепит позицию жертвы.
— Когда есть какая-то агрессия, очень важно не ругать того, на кого нападают. Как бы ребенок себя ни вел, в чем бы он ни ходил — он не виноват в агрессии. Нельзя говорить «разберись сам», нужно все-таки услышать и помочь разобраться, не оставлять его одного, — советует Жанна Русина.
Еще один запрещенный прием — насилие. Натравливать своего ребенка на агрессора и предлагать решить проблему — плохая идея. С точки зрения психолога это только усугубит ситуацию, потому что насилие рождает насилие. Но кроме этого драка может привести и к проблемам иного характера — со школьной администрацией или даже полицией.
5
Нужно ли переходить в другую школу?
Зависит от ситуации, самого ребенка и родителей. То, что один воспринимает как неприятное, но корректируемое, для другого окажется слишком тяжелым или даже невыносимым. Если это второй случай и предпринятые меры не помогают — перевод в другую школу может решить проблему. Жанна Русина также советует сделать это, если буллинг продолжался слишком долго — построить хотя бы нейтральные отношения будет сложно после такого опыта.
6
А если травлю устроил мой ребенок?
Брать ребенка и идти к психологу. Причем терапия, скорее всего, понадобится и родителям, потому что причина часто в них.
— Нужно искать причину, понять, что запускает агрессию. Взрослым нужно принять решение не унижать своего ребенка, не применять к нему насилие — и следовать этому решению. Помощь тут нужна профессиональная, сама семья не всегда может с этим справиться, — считает Русина.