Все против одного: 6 вопросов психологам о травле в школе

Во-первых, конечно, слушать и слышать. Психолог Жанна Русина говорит, что дети, как правило, рассказывают родителям о проблемах, даже если отношения в целом не самые доверительные — просто потому, что отчаиваются самостоятельно решить эту проблему. Только вот взрослые не всегда принимают детские жалобы всерьез.



— Нужно обязательно отнестись серьезно, все узнать, поговорить. Сейчас у всех есть мобильные телефоны — это хороший инструмент. Можно, например, договориться с ребенком, что он включит скрытую запись в школе. Это его поддержит, он поймет, что не один. И родители смогут послушать запись, оценить масштаб проблемы, понять, что ребенок не преувеличивает, — советует Русина.



Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.



Во-вторых, просто быть внимательным. Иногда ребенку сложно рассказать самому о проблемах в школе — его запугивают, не хочется дома это еще раз проживать. Поэтому нужно обращать внимание на «симптомы» — изменения в поведении, плаксивость, раздражительность, нарушения сна. Все это говорит о том, что что-то не так. А вот что именно — придется выяснить у ребенка.



— Возможно спрашивать придется несколько раз, задавать наводящие вопросы. У меня был случай, когда мама привела девочку — мама знала одну версию, а на консультации после я ей задала несколько раз один и тот же вопрос, но по-разному. Спрашивала есть ли ребята, которые не просто «звезды», а могут обижать других, посмеиваться. В итоге выяснилось, что были старшие девчонки, которые держали в страхе всю школу, могли даже избить, — приводит пример Жанна Русина.

