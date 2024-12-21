Бушующий шторм инфляции: плюс 92% на картошку, 37% на масло — подсчитываем рост цен на самое главное в Новосибирске

Удивительно, но некоторые продукты за год даже подешевели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











2024 год подходит к концу. Ни для кого не секрет, что проблем с экономикой было много, а цены росли как на дрожжах абсолютно на всё — от коммуналки до машин и квартир. То, что жизнь становится дороже с каждым годом, уже как будто никого не удивляет. Мы решили посчитать, как в Новосибирской области за год подорожали основные продукты питания и автомобильное топливо. Подробнее — в материале НГС.

Росстат публикует свои данные с опозданием, поэтому статистика цен за декабрь будет доступна только в середине января. В связи с этим будет считать, как изменилась стоимость товаров с декабря 2023 по ноябрь 2024 года.

При этом стоит помнить, что ценовая динамика отдельных продуктов может быть неоднозначной. Цены в магазинах могут меняться из-за акций, а на статистику также влияют появление новых марок и нестабильные размеры упаковок.

Вариации цен на конкретный товар не обязательно отражают глобальные тенденции. Цены формируются под влиянием множества факторов: урожая и неурожая, цепочки поставок и транспортных сложностей, колебания курса рубля, которые сказываются на импорте и экспорте.

Продукты питания — 10 позиций

Для анализа цен мы взяли продукты, которые покупают практически все новосибирцы: курицу, растительное масло, сливочное масло, яйца, молоко, пшеничный хлеб, гречку, сахар, картошку и яблоки.

Если верить данным Росстата, самый существенный рост был в сегменте молочной продукции. С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года цена за килограмм сливочного масла взлетела на 37% — с 888,65 до 1 217,54 рубля. Стоимость литра молока за тот же период увеличилась на 23% — с 77,35 до 95,14 рубля.

Килограмм пшеничного хлеба вырос в цене с 82,53 до 92,21 рубля — на 11,7%. Десяток яиц, напротив, подешевел со 136,62 до 115,64 рубля, что соответствует снижению на 18,14%.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Заметное изменение цен произошло на картофель и яблоки. Стоимость килограмма картошки увеличилась с 23,09 до 44,49 рубля, то есть на сумасшедшие 92,68%. Килограмм яблок подорожал со 139,74 до 163,54 рубля — плюс 17%.

Базовые продукты, такие как гречка и сахар-песок, показали более умеренные изменения цен. Килограмм гречки упал в цене с 76,13 до 70,54 рубля, на 7,92%, а стоимость килограмма сахара осталась практически неизменной, колеблясь в пределах 72,91–74,17 рубля.

Цены на курицу, напротив, за год упали достаточно заметно. Килограмм птицы на ноябрь 2024 года в среднем стоил 220,09 рубля, а в декабре прошлого года — 241,69 рубля.

Как подорожали бензин и дизель

С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года в Новосибирской области неуклонно растут цены на топливо. Согласно данным Росстата, все его виды подорожали очень существенно.

АИ-92

Цена на бензин марки АИ-92 за год выросла примерно на 8,14%. Если в декабре прошлого года литр стоил 48,52 рубля, то в ноябре этого года подорожал до 52,82 рубля.

АИ-95

Бензин марки АИ-95 тоже подорожал довольно значительно: с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года цена выросла на 9,14% — с 51,95 рубля до 56,7 рубля за литр.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











АИ-98

АИ-98 подорожало сильнее всего: за тот же период его цена увеличилась на 17,6% — с 66,61 рубля до 78,32 рубля за литр.

Дизель

Дизельное топливо тоже подорожало, но не так значительно, как бензин. С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года цена на дизель выросла примерно на 5,5% — с 68,75 рубля до 72,54 рубля за литр.

На днях НГС объехал несколько новосибирских заправок и узнал, сколько сейчас на самом деле стоит топливо. Цена одной из позиций перешагнула отметку в 80 рублей за литр.

Уходящий 2024 год оставил заметный след на финансовом самочувствии жителей Новосибирской области. Бушующий шторм инфляции безжалостно обрушился на их кошельки, подстегивая рост цен на жизненно важные товары и услуги. В этот непростой период важно помнить, что все в жизни преходяще, и бури однажды стихнут. Хочется надеяться, что экономика найдет новые точки опоры, а финансовое равновесие будет восстановлено.