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Экономика Пенсионеров ждет двойное повышение выплат: когда поднимут и кому?

Пенсионеров ждет двойное повышение выплат: когда поднимут и кому?

Индексация пройдет в 2025 году

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10 комментариев
Пенсии будут проиндексированы дважды

Выплаты российским пенсионерам поднимут в 2025 году, причем не один раз. Уже за январь они получат больше денег. Следующая индексация не заставит себя долго ждать — после 1 апреля сумму еще раз повысят, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

— Страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды: с 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля, — рассказала Бессараб.

Все пенсионеры будут получать больше денег. Индексация затронет как неработающих граждан, так и трудящихся.

— Самое, наверное, главное, что процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году. Именно поэтому первая индексация будет 1 февраля, чтобы правильно оценить не прогнозное значение, а именно реальное значение за предыдущий год, реальное значение инфляции, — объяснила парламентарий РИА «Новости».

Как ранее сообщал министр труда Антон Котяков, при расчете размера прибавки в 2025 году будет учитываться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды с 2016 по 2024 год. Однако выплаты за прошедшие годы будут производиться только после увольнения человека.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в среднем пенсии будут увеличены как минимум на 1300 рублей. Она также объяснила, что в 2024 году будет определен темп роста фонда оплаты труда. Этот показатель станет основой для индексации пенсий, которая начнется с 1 апреля 2025 года. При этом будет учтена уже проведенная в феврале индексация на уровень фактической инфляции.

Как сообщил Котяков, сейчас работающие пенсионеры могут получать индексацию выплат только после увольнения. Повышенные выплаты начинаются через 3 месяца после официального ухода с работы. Например, человек вышел на пенсию в 2020 году и работал до 2024 года. После увольнения пенсию пересчитают с учетом всех повышений. Однако деньги за годы, когда индексация не проводилась, не вернут. Но в будущем году работающие все равно начнут получать больше, но только исходя из работы в 2024 году. Здесь мы подробно рассказали про индексации и для удобства прикрепили инфографику.

Сумму своих индивидуальных коэффициентов можно узнать в Социальном фонде. Это можно сделать через личный кабинет на сайте фонда или запросить выписку на портале «Госуслуги».

ПО ТЕМЕ
Индексация пенсии Пенсии Татьяна Голикова Антон Котяков Повышение пенсии Светлана Бессараб
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Комментарии
11
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19 июля 2024, 13:00
Так с января или с февраля? Непонятки.
Гость
19 июля 2024, 12:42
Да все подорожало в разы, а пенсии на гроши поднимают.
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