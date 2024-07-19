Пенсионеров ждет двойное повышение выплат: когда поднимут и кому?

Пенсии будут проиндексированы дважды Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Выплаты российским пенсионерам поднимут в 2025 году, причем не один раз. Уже за январь они получат больше денег. Следующая индексация не заставит себя долго ждать — после 1 апреля сумму еще раз повысят, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

— Страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды: с 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля, — рассказала Бессараб.



Все пенсионеры будут получать больше денег. Индексация затронет как неработающих граждан, так и трудящихся.

— Самое, наверное, главное, что процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году. Именно поэтому первая индексация будет 1 февраля, чтобы правильно оценить не прогнозное значение, а именно реальное значение за предыдущий год, реальное значение инфляции, — объяснила парламентарий РИА «Новости».

Как ранее сообщал министр труда Антон Котяков, при расчете размера прибавки в 2025 году будет учитываться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды с 2016 по 2024 год. Однако выплаты за прошедшие годы будут производиться только после увольнения человека.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в среднем пенсии будут увеличены как минимум на 1300 рублей. Она также объяснила, что в 2024 году будет определен темп роста фонда оплаты труда. Этот показатель станет основой для индексации пенсий, которая начнется с 1 апреля 2025 года. При этом будет учтена уже проведенная в феврале индексация на уровень фактической инфляции.



Как сообщил Котяков, сейчас работающие пенсионеры могут получать индексацию выплат только после увольнения. Повышенные выплаты начинаются через 3 месяца после официального ухода с работы. Например, человек вышел на пенсию в 2020 году и работал до 2024 года. После увольнения пенсию пересчитают с учетом всех повышений. Однако деньги за годы, когда индексация не проводилась, не вернут. Но в будущем году работающие все равно начнут получать больше, но только исходя из работы в 2024 году. Здесь мы подробно рассказали про индексации и для удобства прикрепили инфографику.