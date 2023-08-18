История повторится? Эксперты рассказали, возможен ли в России дефолт и как сегодняшние события связаны с 1998 годом

Дефолт может происходить по разным причинам, но в 1998 году он случился, потому что правительство попросту не справилось с госдолгом, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.



— Нужно было рассчитываться по очень большим долгам, правительство не смогло этого сделать. Большие проценты, большой долг, низкие доходы. Платежи стали невозможны, — уточнил эксперт.