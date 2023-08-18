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Кризис-2023Эксперт

История повторится? Эксперты рассказали, возможен ли в России дефолт и как сегодняшние события связаны с 1998 годом

25 лет назад страна столкнулась с одним из самых серьезных экономических кризисов

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Дефолт в России произошел в 1998 году

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17 августа 1998 года в России объявили дефолт. Это произошло в разгар одного из самых серьезных экономических кризисов в истории страны.

Дефолт — это невыполнение денежных обязательств в установленный срок, проще говоря, неуплата долга.

В последнее время наша экономика снова вошла в черную полосу: в середине августа курс доллара превысил 100 рублей. Мы поговорили с экспертами о том, насколько сегодняшняя ситуация напоминает конец девяностых, почему тогда случился дефолт и возможен ли он сейчас. Рассказываем, к чему пора готовиться россиянам.

Что случилось в 1998 году

Экономический кризис конца девяностых годов был одним из самых серьезных в истории России. Основными его причинами стали большой государственный долг, обвал азиатских экономик и рекордно низкие мировые цены на сырье, которые составляли основу российского экспорта.

Кроме того, курс рубля искусственно пытались завысить. Действия правительства в области экономики тогда оказались не самыми рациональными, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.

— Дефолт с точки зрения государства — это ситуация, когда оно не может отвечать по своим долгам. То есть у него есть долги перед другими странами, но государство не в состоянии их выплатить, тогда оно объявляет дефолт, — объяснил он.

Дефолт может происходить по разным причинам, но в 1998 году он случился, потому что правительство попросту не справилось с госдолгом, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.

— Нужно было рассчитываться по очень большим долгам, правительство не смогло этого сделать. Большие проценты, большой долг, низкие доходы. Платежи стали невозможны, — уточнил эксперт.

Страна на тот момент очень нуждалась в зарубежных займах, и к 1998 году внешний долг составил более 150 миллиардов долларов, а внутренний — более 200 миллиардов.

Вдобавок весной 1998 года в Азии случился финансовый кризис, а российская экономика была сильно связана с азиатскими странами. Валютные доходы России уменьшились почти до минимума, а инвесторы поспешили вывести свои акции с российского рынка, и они упали в цене почти в 10 раз.

Позднее в правительстве засуетились и 5 августа резко увеличили лимит внешних заимствований России. Его подняли больше чем вдвое: с 6 до 14 миллиардов долларов. Фактически это стало признанием того, что на внутренние источники бюджету опереться невозможно.

После этого Россия обратилась за помощью в Международный валютный фонд (МВФ), но наше правительство потерпело неудачу: в финансировании было отказано, рассказал MSK1.RU Колташов.

— Триггером событий 1998 года стало то, что МВФ не дал денег, несмотря на просьбы наших управленцев, — отметил экономист. — В итоге дефолт объявили официально.

Неудача или неизбежность?

Избежать дефолта было невозможно: в 1998 году экономика была настолько шаткой, что всё шло именно к такому исходу, заявил MSK1.RU Колташов.

— Дефолт был неминуем. Российская экономика находилась в состоянии с большим трудом достигнутой чисто внешней стабилизации при одновременно продолжавшемся разрушении реального сектора экономики, при очень большой безработице, неопределенности в обществе, — рассказал он нашему корреспонденту.

После всех этих событий Россия стала одним из крупнейших должников во всем мире: задолженность увеличилась до 220 миллиардов долларов, что почти в пять раз превышало годовые доходы казны. К тому же рос и внутренний долг по зарплате бюджетников и госзаказу: таким образом общие обязательства достигли 300 миллиардов долларов.

После дефолта 1998 года общие потери российской экономики составили 96 миллиардов долларов.

Последствия были достаточно тяжелыми: закрылись многие банки, увеличилась безработица: уже в сентябре 1998 года этот статус получили 233 тысячи человек. Кроме того, произошла трехкратная девальвация рубля, и за несколько месяцев цены на продукты повысились на 63%, а на остальные товары — на 85%.

Повлиять на падающий рубль было невозможно, считает экономист Василий Колташов.

— Рубль упал очень серьезно и очень быстро, остановить этот процесс нельзя. Банки обанкротились, деловая активность экономики рухнула, дефолт имел много отрицательных проявлений, — отметил он.

Однако, по словам эксперта, все эти события имели и позитивные последствия.

— Определенным плюсом стало то, что можно было избавиться от следования западным рекомендациям и начать поощрять производство, а не губить его, — уточнил Колташов.

В это время кризис случился и в ряде других стран, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.

— Из-за этого, конечно, было частичное влияние на соседние страны, но всё же российская экономика — лишь небольшая часть мировой. Поэтому мир вообще не заметил наш дефолт, не ощутил его последствий, — сказал он.

Грозит ли нам дефолт сейчас

Нет. Несмотря на все сложности в сфере российской экономики, дефолта бояться не стоит, по крайней мере, так считают опрошенные MSK1.RU эксперты.

— Дефолт в России сейчас невозможен, хотя обвал рубля сейчас является копией последствий дефолта того времени, — заявил Колташов. — Нынешняя ситуация с очень странным обесцениванием рубля на фоне дорожающей нефти кажется похожей, но причины у них разные.

В целом дефолт никак не зависит от валютного курса, уточнил в разговоре с нашим корреспондентом экономист Николай Кульбака.

— Дефолт вообще не связан с долларом, он связан с обязательствами государства, — объяснил он. — Пока оно выполняет обязательства, никакого дефолта быть не может. В 1998 году это было просто совпадение, обрушение рубля наложилось на дефолт.

По его словам, долги России в настоящее время увеличиваются, но не настолько сильно, чтобы говорить о дефолте.

— Если говорить о дефолте 1998 года и о нынешнем кризисе, разница очень большая. Российская экономика сейчас достаточно рыночная и неплохо развивается, — добавил Кульбака. — Пока что у нас нет больших долгов, хотя в целом они есть и определенно растут, но повода для паники я не вижу.

Несмотря на минимальный риск дефолта, российская экономика переживает не самые легкие времена. Как минимум жителям страны стоит готовиться к дальнейшей инфляции, отметил Кульбака.

— Всё будет немножечко хуже, будет инфляция, будет обесцениваться рубль, ухудшатся условия жизни — несильно и небыстро, если не произойдет резких проблем, причем скорее не в экономике, — сказал он. — Пока в стране рыночная экономика, магазины будут с товарами, заводы будут работать, автобусы будут ходить.

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