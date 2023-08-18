История повторится? Эксперты рассказали, возможен ли в России дефолт и как сегодняшние события связаны с 1998 годом

17 августа
Дефолт — это невыполнение денежных обязательств в установленный срок, проще говоря, неуплата долга.
В последнее время наша экономика снова вошла в черную полосу: в середине августа курс доллара превысил
Что случилось в
1998 году
Экономический кризис конца девяностых годов был одним из самых серьезных в истории России. Основными его причинами стали большой государственный долг, обвал азиатских экономик и рекордно низкие мировые цены на сырье, которые составляли основу российского экспорта.
Кроме того, курс рубля искусственно пытались завысить. Действия правительства в области экономики тогда оказались не самыми рациональными, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Дефолт с точки зрения государства — это ситуация, когда оно не может отвечать по своим долгам. То есть у него есть долги перед другими странами, но государство не в состоянии их выплатить, тогда оно объявляет дефолт, — объяснил он.
Дефолт может происходить по разным причинам, но в
— Нужно было рассчитываться по очень большим долгам, правительство не смогло этого сделать. Большие проценты, большой долг, низкие доходы. Платежи стали невозможны, — уточнил эксперт.
Страна на тот момент очень нуждалась в зарубежных займах, и к
Вдобавок весной
Позднее в правительстве засуетились и 5 августа резко увеличили лимит внешних заимствований России. Его подняли больше чем вдвое: с 6 до
После этого Россия обратилась за помощью в Международный валютный фонд (МВФ), но наше правительство потерпело неудачу: в финансировании было отказано, рассказал MSK1.RU Колташов.
— Триггером событий
Неудача или неизбежность?
Избежать дефолта было невозможно: в
— Дефолт был неминуем. Российская экономика находилась в состоянии с большим трудом достигнутой чисто внешней стабилизации при одновременно продолжавшемся разрушении реального сектора экономики, при очень большой безработице, неопределенности в обществе, — рассказал он нашему корреспонденту.
После всех этих событий Россия стала одним из крупнейших должников во всем мире: задолженность увеличилась до
После дефолта
Последствия были достаточно тяжелыми: закрылись многие банки, увеличилась безработица: уже в сентябре
Повлиять на падающий рубль было невозможно, считает экономист Василий Колташов.
— Рубль упал очень серьезно и очень быстро, остановить этот процесс нельзя. Банки обанкротились, деловая активность экономики рухнула, дефолт имел много отрицательных проявлений, — отметил он.
Однако, по словам эксперта, все эти события имели и позитивные последствия.
— Определенным плюсом стало то, что можно было избавиться от следования западным рекомендациям и начать поощрять производство, а не губить его, — уточнил Колташов.
В это время кризис случился и в ряде других стран, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Из-за этого, конечно, было частичное влияние на соседние страны, но всё же российская экономика — лишь небольшая часть мировой. Поэтому мир вообще не заметил наш дефолт, не ощутил его последствий, — сказал он.
Грозит ли нам дефолт сейчас
Нет. Несмотря на все сложности в сфере российской экономики, дефолта бояться не стоит, по крайней мере, так считают опрошенные MSK1.RU эксперты.
— Дефолт в России сейчас невозможен, хотя обвал рубля сейчас является копией последствий дефолта того времени, — заявил Колташов. — Нынешняя ситуация с очень странным обесцениванием рубля на фоне дорожающей нефти кажется похожей, но причины у них разные.
В целом дефолт никак не зависит от валютного курса, уточнил в разговоре с нашим корреспондентом экономист Николай Кульбака.
— Дефолт вообще не связан с долларом, он связан с обязательствами государства, — объяснил он. — Пока оно выполняет обязательства, никакого дефолта быть не может. В
По его словам, долги России в настоящее время увеличиваются, но не настолько сильно, чтобы говорить о дефолте.
— Если говорить о дефолте
Несмотря на минимальный риск дефолта, российская экономика переживает не самые легкие времена. Как минимум жителям страны стоит готовиться к дальнейшей инфляции, отметил Кульбака.
— Всё будет немножечко хуже, будет инфляция, будет обесцениваться рубль, ухудшатся условия жизни — несильно и небыстро, если не произойдет резких проблем, причем скорее не в экономике, — сказал он. — Пока в стране рыночная экономика, магазины будут с товарами, заводы будут работать, автобусы будут ходить.
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