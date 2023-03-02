Куда катится рубль? Экономисты — о том, что будет с российской валютой в ближайшие месяцы

В начале года рубль неизбежно падает по отношению к доллару и евро. Лишь в последние дни ему немного удалось отыграть потерянные позиции: по словам экспертов, это обусловлено тем, что в начале недели компании-экспортеры перечисляли налоги в бюджет. Экономисты рассказали, что будет с российской валютой дальше — продолжится ли падение после небольшого взлета или же рубль начнет укрепляться вновь.
Эксперты уже много говорили о том, что в нынешних условиях один из определяющих факторов состояния рубля — это соотношение импорта и экспорта. По словам экономиста Константина Селянина, это связано с тем, что структура валютного рынка изменилась после введения ограничений. Ушли иностранные инвесторы, которые составляли до трети валютного рынка, и сейчас на нём осталось фактически лишь три действующих лица: экспортеры, импортеры и государство.
— Раньше их было больше, но сейчас рынок оказался фактически изолирован. Всё сводится к тому, что курс доллара определяется соотношением потоков импорта и экспорта, а также вмешательством государства с какими-то интервенциями, как, например, в январе мы видели: Минфин продал рекордное количество замороженной валюты. Эта логика остается и сейчас, в дальнейшем, возможно, будут меняться и ужесточаться ограничения. Не исключено, что появится обязательная продажа валютной выручки, — предположил эксперт.
Также Константин Селянин обратил внимание на то, что сейчас импорт практически полностью восстановился после серьезного падения в марте-апреле прошлого года, а вот с экспортом ситуация ухудшилась — это связано с санкциями на угольную отрасль и введением потолка на нефть.
— По данным статистики, в январе экспорт снизился на 35%. Восстановление импорта и резкое сжатие экспорта означает, что приток валюты будет меньше, а спрос на нее останется прежним, — объяснил экономист. — Конечно, может вмешаться государство — по примеру января, который я уже приводил, когда продали юани и другую валюту из ФНБ. Тогда курс доллара после взлета в конце декабря снизился в январе, а рубль укрепился. Но это разовые вещи, и их объемы трудно предсказать, поэтому основные драйверы в случае, если условия не изменятся, — соотношение импорта и экспорта, в первую очередь степень падения экспорта. Чем больше будет падать экспорт, тем слабее будет рубль, здесь работают законы экономики.
Аналитик Teletrade Владимир Ковалев отмечает, что российская валюта будет находиться под влиянием противодействующих факторов до конца весны. Помимо снижения поступления валюты от экспорта, о чём уже говорилось выше, в большей степени станут проявляться последствия эмбарго на продажу нефти в ЕС, планируемое уменьшение добычи нефти и окончание зимнего отопительного сезона (потребность в газе ослабеет).
— Это воздействие может быть ограничено некоторыми противоположными драйверами: снижением рисков мировой рецессии, отменой антиковидных мер в Китае, — пояснил Владимир Ковалев. — Возможно повышение общего спроса и цен нефти с приближением автомобильного сезона. Такие обстоятельства могут уменьшить и скидки к ценам российской нефти. Этому станет заранее содействовать и анонсированное с апреля изменение расчета стоимости нефти для налогообложения на основе снижающегося дисконта.
По словам эксперта, есть и иные внешние факторы, которые связаны в основном с геополитическими и санкционными рисками. Отрицательно влиять на рубль будет увеличение ставок процентов ведущими центробанками — в частности, 16 марта свое решение объявит Европейский центральный банк (прогнозируется увеличение ставки на 0,5 процентных пункта), а 22 марта пройдет заседание ФРС США (предполагается увеличение ставки на 0,25 процентных пункта). Такие решения укрепят позиции евро и доллара в мире, уменьшат востребованность и цены сырья, а также давление на рисковые активы, включая рубль. Среди внутренних рисков для рубля Владимир Ковалев отметил дефицит бюджета и увеличение госрасходов, возможное повышение рублевой массы в обращении и проинфляционные факторы, которые ранее были отмечены Центробанком.
— Традиционное весеннее наращивание масштабов импорта станет поднимать спрос на валюту, что отрицательно для рубля. Однако указанные обстоятельства могут быть ослаблены действиями Минфина и ЦБ, — пояснил аналитик. — В начале марта будет объявлено, какой объем юаней будет продаваться с 7 марта из резервов по «бюджетному правилу». Поступление данных средств относительно уменьшает проявление дефицита бюджета и увеличивает предложение валюты на бирже, поддерживая рубль. Не исключен и подъем ключевой ставки Центробанком 17 марта с 7,5 до 7,75% в случае усиления инфляции или ее ожиданий, хотя пока такой шаг представляется излишним. Кроме того, рассматриваются дополнительные отчисления бизнеса для пополнения бюджета.
Что касается дальнейшей судьбы рубля, то здесь эксперты единодушно предрекают ему ослабление. По мнению Константина Селянина, границу «80 за доллар» рубль пробьет в течение двух-трех месяцев:
— Рубль будет ослабевать и войдет в диапазон 80–85 за доллар, вопрос только в том, насколько быстро. Предсказывалось, что рубежа 75–80 рублей за доллар достигнем в ноябре-декабре, но получилось в феврале. Думаю, в течение двух-трех месяцев мы окажемся ближе к верхней границе — 80 рублей за доллар.
Владимир Ковалев же отметил, что ослабление будет постепенным:
— Учитывая указанные и иные возможные обстоятельства, наиболее вероятно постепенное ослабление рубля с начала марта на перспективу весенних месяцев. Но если не будет каких-либо шоковых событий, динамика курса предполагается без очень сильных движений с вероятным коридором 71–78 рублей за доллар.
По словам Константина Селянина, сейчас потребительская корзина россиян на 40% состоит из импорта, но их доходы при этом не увеличиваются. Поэтому сложившаяся ситуация может сказаться и на кошельках.
— Платить придется через удорожание импортных товаров, что повлечет виток инфляции. В условиях, когда доходы не растут — даже Росстат это признал, — народ будет беднеть. Товары будут дороже, а доходы не изменятся: придется сокращать потребление, переходить на менее качественные и более дешевые продукты, — подытожил экономист, отметив, что в последний раз всплеск доходов россиян за пределами статистической погрешности наблюдался аж в 2013 году.
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