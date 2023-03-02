Куда катится рубль? Экономисты — о том, что будет с российской валютой в ближайшие месяцы

Эксперты уже много говорили о том, что в нынешних условиях один из определяющих факторов состояния рубля — это соотношение импорта и экспорта. По словам экономиста Константина Селянина, это связано с тем, что структура валютного рынка изменилась после введения ограничений. Ушли иностранные инвесторы, которые составляли до трети валютного рынка, и сейчас на нём осталось фактически лишь три действующих лица: экспортеры, импортеры и государство.

— Раньше их было больше, но сейчас рынок оказался фактически изолирован. Всё сводится к тому, что курс доллара определяется соотношением потоков импорта и экспорта, а также вмешательством государства с какими-то интервенциями, как, например, в январе мы видели: Минфин продал рекордное количество замороженной валюты. Эта логика остается и сейчас, в дальнейшем, возможно, будут меняться и ужесточаться ограничения. Не исключено, что появится обязательная продажа валютной выручки, — предположил эксперт.