«Челночники» XXI века: кто и зачем летает с огромными сумками из России в Кыргызстан и кто на самом деле нас одевает

Кажется, давно прошли те времена, когда люди с клетчатыми сумками заполняли российские прилавки товарами из-за рубежа. «Челноков» — настоящих бизнесменов 90-х — безвозвратно заменили службы доставки и крупные маркетплейсы. Но это не совсем так. До сих пор в аэропортах и на вокзалах можно встретить немало пассажиров с увесистым багажом, везущих из ближнего зарубежья большие партии одежды на продажу.
Кто такие современные «челночники», как устроен их бизнес, куда они ездят за выгодой — на эти вопросы MSK1.RU ответила москвичка Мария Ж. Девушка владеет онлайн-магазином женской одежды на маркетплейсе Wildberries и уже не раз сама привозила в Россию свой товар.
«Садовод» — это дорого
Значительная доля продавцов, выставляющих свой товар на Wildberries, закупают его на всем известном московском оптовом рынке «Садовод». Многим кажется, что на «Садоводе» можно найти только китайские вещи, но это далеко не так. По словам Марии, почти вся женская одежда, представленная на оптовом рынке, сшита не в Китае, Вьетнаме или Турции. Она произведена в соседнем Кыргызстане.
— Китайские вещи оптом проще купить на рынке «Москва». А вот «Садовод» весь киргизский. Я сама начинала с «Садовода», и многие магазины на Wildberries живут за счет вещей оттуда годами. Я видела, как в Питере в 4 утра женщины с огромными баулами садятся на поезда до Москвы, чтобы привезти с «Садовода» новую партию вещей для своих магазинов.
И всё же, когда встал вопрос о расширении бизнеса, Мария решила, что нужно выстраивать цепочку поставок напрямую от производителя. Эта мысль и привела ее в Бишкек.
— Это логично: раз товар отшивается там, то минуя перекупщиков, которые привозят вещи в «Садовод», я смогу сэкономить на их наценке. Ведь по большей части продавцы на оптовых рынках — перекупщики, редко в Москве встретишь производства, которые сами торгуют товаром. Чтобы расширяться — нужно ехать в Бишкек. Так что поездка была лишь вопросом времени.
Шопинг-тур в Кыргызстан
Мария решила присоединиться к более опытному предпринимателю, который уже давно закупает вещи напрямую у производителей.
— Я знала, что так будет проще, чем разбираться самой. В Бишкеке есть огромный рынок Дордой. Там очень много товара. Сидят, конечно, и перекупщики — найти непосредственно производства нужно уметь. Есть места, где «тусуются» оптовики, их сам не найдешь. Кто в теме — тот знает проходы.
Конечно, по словам Марии, не обязательно самостоятельно летать в Кыргызстан на рынок за каждой новой партией товара. Можно оформить доставку от производителей, она тарифицируется по килограммам. Летать имеет смысл, когда нужно найти партнеров, с кем-то договориться.
Мария пока не ушла с «Садовода» окончательно, там она закупает дешевый и не самый качественный товар, в то время как из Кыргызстана она привозит более дорогостоящие вещи.
Простая математика
— Я нашла не очень дешевый товар, но очень качественный и красивый, — рассказывает девушка. — За такой в Москве не стыдно поставить приличную цену. В Бишкеке я, например, куплю тунику за 850 сом (около 650 рублей по нынешнему курсу). Если этот же товар привозится на «Садовод», он, грубо говоря, будет стоить уже 1000 рублей. На Wildberries я продам эту тунику, например, за 1300. Выгода значительная, даже если партия не очень большая.
В Бишкеке Мария хотела найти не только производителей, у которых можно напрямую закупать товар, но и фабрики, готовые в перспективе шить для ее магазина одежду по заказу, сразу с нужными бирками. Это, по словам девушки, самый выгодный вариант.
— Небольшая сложность, мешающая действительно масштабному сотрудничеству, — невозможность перевести более 150 тысяч рублей в Кыргызстан. Это ограничение Сбербанка. Про «Золотую корону» я даже не узнавала подробно, знаю, что там еще сложнее. Но при желании процесс можно организовать так, что и это не будет помехой.
Страна шьющая
— В Кыргызстане производства буквально везде, — продолжает Мария. — В каждом доме, каждом подъезде, во всех подвалах. Почти на каждом столбе висят объявления о том, что требуются швеи. В стране действительно есть проблемы со швеями: работы много, руки очень ценятся, и швеи буквально убегают от работодателя к работодателю.
Никто не хочет, например, шить большие размеры, потому что это большой крой, больше тратится драгоценной ткани, и пока швея это всё сошьет, она могла бы уже две маленьких блузки закончить. А платят им около 60 рублей за изделие, так что по всем статьям невыгодно.
Также производства, по словам Марии, неохотно берутся за мужскую одежду.
— Один знакомый продавец искал, кому заказать партию мужских вещей. Так и не нашел, пришлось уговаривать производства женской одежды, чтобы они для него сделали исключение.
Почему не из России?
Почему же продавцам одежды приходится закупаться товаром, произведенным в Китае или Кыргызстане, а не на российских фабриках? Этот вопрос мы задали экономисту Николаю Кульбаке.
— Ситуация сложная из-за того, что в России высокие издержки и низкая производительность труда, — объясняет эксперт. — Сделать тот же товар, что производится за рубежом, быстро и качественно — невозможно.
Но дело в том, что такая ситуация — нормальная для более развитых стран. То же самое происходит, например, в Америке или Европе. Никто не может конкурировать с дешевым китайским товаром, да это и не нужно. Нам бы следовало сосредоточиться на более высокотехнологичном производстве и сфере услуг. Конечно, для того чтобы развиваться в этих областях, стране нужны открытые границы, отсутствие административного давления, свобода бизнеса и другие условия, которых в сегодняшней ситуации, увы, нет.
Ранее мы рассказывали о турецких байерах, которые присылают москвичам брендовые вещи по низким ценам. Также смотрите репортаж с «Садовода»: наш корреспондент показал, что сейчас можно купить на самом крупном московском рынке.