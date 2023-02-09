«Челночники» XXI века: кто и зачем летает с огромными сумками из России в Кыргызстан и кто на самом деле нас одевает

Кто такие современные «челночники», как устроен их бизнес, куда они ездят за выгодой — на эти вопросы MSK1.RU ответила москвичка Мария Ж. Девушка владеет онлайн-магазином женской одежды на маркетплейсе Wildberries и уже не раз сама привозила в Россию свой товар.



«Садовод» — это дорого

Значительная доля продавцов, выставляющих свой товар на Wildberries, закупают его на всем известном московском оптовом рынке «Садовод». Многим кажется, что на «Садоводе» можно найти только китайские вещи, но это далеко не так. По словам Марии, почти вся женская одежда, представленная на оптовом рынке, сшита не в Китае, Вьетнаме или Турции. Она произведена в соседнем Кыргызстане.

