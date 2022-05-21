В правительстве объяснили спад производства продуктов питания в Новосибирской области
В регионе стали меньше производить хлеба и молока из-за снижения спроса
Аналитики Минэкономразвития прокомментировали спад производства сыров, молока, хлебобулочных изделий и макарон в первом квартале
Ранее Новосибирскстат представил динамику промышленного производства в Новосибирской области за
Так, по итогам первого квартала
— Причиной снижения производства (сыров и молока) является уменьшение выпуска продукции основных производителей Новосибирской области в связи с уменьшением спроса покупателей на товарном рынке, — говорится в ответе ведомства.
В отрасли производства хлебобулочных изделий снижение показателей связано с падением покупательской способности населения и снижением потребления хлеба, добавили в Минэкономразвития. В вопросе производства макарон главную роль в падении показателей сыграло закрытие Новосибирской макаронной фабрики, которая закрылась в
По итогам трех месяцев Новосибирскстат также сообщал, что в регионе стали производить больше медоборудования, лекарств, мяса и строительных материалов. Также отмечалось, что стало меньше трикотажных изделий и железобетонных перекрытий. Журналист НГС разбирался, где статистика демонстрирует эхо санкций, а где — естественные промышленные процессы.