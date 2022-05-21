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В правительстве объяснили спад производства продуктов питания в Новосибирской области

В регионе стали меньше производить хлеба и молока из-за снижения спроса

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В 2022 году в регионе стали меньше производить молока, сыров и хлеба

В 2022 году в регионе стали меньше производить молока, сыров и хлеба

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Аналитики Минэкономразвития прокомментировали спад производства сыров, молока, хлебобулочных изделий и макарон в первом квартале 2022 года в Новосибирской области.

Ранее Новосибирскстат представил динамику промышленного производства в Новосибирской области за январь — март 2022 года. По объединенным данным, в регионе зафиксирован рост показателей на 8,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом отдельные отрасли продемонстрировали падение уровня производства, в частности, — молока, сыров, хлебобулочных и макаронных изделий.

Так, по итогам первого квартала 2022 года производство молока в регионе уменьшилось на 15,3%, сыров — на 26%, хлебобулочных изделий — на 11,3%, макарон — на 11%. Специалисты Минэкономразвития пояснили журналисту НГС, с чем связан спад производства продуктов питания в Новосибирской области.

— Причиной снижения производства (сыров и молока) является уменьшение выпуска продукции основных производителей Новосибирской области в связи с уменьшением спроса покупателей на товарном рынке, — говорится в ответе ведомства.

В отрасли производства хлебобулочных изделий снижение показателей связано с падением покупательской способности населения и снижением потребления хлеба, добавили в Минэкономразвития. В вопросе производства макарон главную роль в падении показателей сыграло закрытие Новосибирской макаронной фабрики, которая закрылась в 2021 году.

По итогам трех месяцев Новосибирскстат также сообщал, что в регионе стали производить больше медоборудования, лекарств, мяса и строительных материалов. Также отмечалось, что стало меньше трикотажных изделий и железобетонных перекрытий. Журналист НГС разбирался, где статистика демонстрирует эхо санкций, а где — естественные промышленные процессы.

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анализпроизводствоэкономика
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