В правительстве объяснили спад производства продуктов питания в Новосибирской области

Аналитики Минэкономразвития прокомментировали спад производства сыров, молока, хлебобулочных изделий и макарон в первом квартале 2022 года в Новосибирской области.



Ранее Новосибирскстат представил динамику промышленного производства в Новосибирской области за январь — март 2022 года . По объединенным данным, в регионе зафиксирован рост показателей на 8,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом отдельные отрасли продемонстрировали падение уровня производства, в частности, — молока, сыров, хлебобулочных и макаронных изделий.

