Курс доллара впервые с июля перевалил за 75 рублей — что на это повлияло

Американский доллар впервые с 8 июля 2021 года перешагнул отметку в 75 рублей, а евро подорожал до 84,46 рубля — тенденцию торгов Московской биржи отметили РБК и «Интерфакс».



По информации изданий, давление на рубль выросло из-за вложения инвесторов в менее рискованные активы — включая доллар — на фоне новой волны пандемии. В частности, Австрия объявила уже четвертый локдаун из-за роста числа заболеваний, а в Германии был побит рекорд по числу заболевших в день.



Доллару при этом помогло сообщение о выдвижении Джерома Пауэлла на второй срок на посту главы Федеральной резервной системы (ФРС) — его кандидатуру поддержал президент США Джо Байден. Некоторые представители ФРС предположили, что структура продолжит сворачивать программу выкупа активов.

