Курс доллара впервые с июля перевалил за 75 рублей — что на это повлияло

Рубль впервые с лета просел по отношению к доллару
Американский доллар впервые с 8 июля 2021 года перешагнул отметку в 75 рублей, а евро подорожал до 84,46 рубля — тенденцию торгов Московской биржи отметили РБК и «Интерфакс».
По информации изданий, давление на рубль выросло из-за вложения инвесторов в менее рискованные активы — включая доллар — на фоне новой волны пандемии. В частности, Австрия объявила уже четвертый локдаун из-за роста числа заболеваний, а в Германии был побит рекорд по числу заболевших в день.
Доллару при этом помогло сообщение о выдвижении Джерома Пауэлла на второй срок на посту главы Федеральной резервной системы (ФРС) — его кандидатуру поддержал президент США Джо Байден. Некоторые представители ФРС предположили, что структура продолжит сворачивать программу выкупа активов.
По мнению экспертов, значительное влияние на валюту сегодня оказывает геополитическая ситуация — это в ответах на запрос НГС отметили эксперты банка «Открытие» и «Райффайзенбанка». В частности, по их мнению, свою роль сыграла напряженность на границе с Украиной. В «Райффайзенбанке» в качестве причины указали также объявление «Роснано» о возможности реструктуризации своего квазисуверенного долга.
— Поскольку несколько негативных событий произошло в одно время, реакция рынка была особенно острой. Ситуация напоминает события, которые валютный рынок видел в апреле — мае, когда в курсе доллара также была дополнительная геополитическая премия, — считает директор Сибирско-Уральского макрорегиона «Райффайзенбанка» Эльвира Емец. — В прошлый раз это продлилось около полутора месяцев. Наши аналитики предполагают, сейчас будет так же, что выразится при прочих равных в 5–7% премии, то есть курс будет на уровне 76–78 рублей за доллар.
По мнению старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максима Петроневича, многое будет зависеть от глав России и США.
— Российские инструменты с точки зрения фундаментальных показателей должны вырасти в цене в течение 2022 года, однако сейчас нервозность и волатильность на рынке могут сохраниться как минимум до онлайн встречи Джо Байдена и Владимира Путина, и негативная динамика на рынках может продолжать преобладать. По сообщениям СМИ, встреча должна состояться «до конца года», однако точная дата неизвестна, — сказал эксперт.
Аналитики еще в начале года ожидали существенного падения рубля. В материале НГС можно проверить, какие из их прогнозов оправдались.