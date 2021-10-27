Новосибирец заплатил 310 тысяч налога за одну машину. Кто еще попал в список рекордсменов?

Новосибирские налоговики подвели итоги работы за 9 месяцев и назвали самых интересных налогоплательщиков (а также должников). Так, в списке оказались трехлетний ребенок, 102-летний сибиряк и мужчина, заплативший налог в 2,5 миллиона рублей за 288 машин (все автомобили находятся в его собственности). Об этом рассказал руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Еще один новосибирец заплатил налог за одну машину в размере 310 тысяч рублей, но марку автомобиля в налоговой службе отказались назвать.