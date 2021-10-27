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Новосибирец заплатил 310 тысяч налога за одну машину. Кто еще попал в список рекордсменов?

Спойлер: в должниках оказался трехлетний ребенок

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Налоговая инспекция отчиталась о самых интересных налогоплательщиках региона

Налоговая инспекция отчиталась о самых интересных налогоплательщиках региона

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Трехлетний ребенок из Новосибирска оказался должен налоговой инспекции

Новосибирские налоговики подвели итоги работы за 9 месяцев и назвали самых интересных налогоплательщиков (а также должников). Так, в списке оказались трехлетний ребенок, 102-летний сибиряк и мужчина, заплативший налог в 2,5 миллиона рублей за 288 машин (все автомобили находятся в его собственности). Об этом рассказал руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Еще один новосибирец заплатил налог за одну машину в размере 310 тысяч рублей, но марку автомобиля в налоговой службе отказались назвать.

— У нас таких машин не так много, так что я поосторожничаю из-за налоговой тайны. Хорошая машина, — кратко пояснил Алексей Легостаев.

Больше всего транспортных средств оказалось у новосибирца, который заплатил 2,5 миллиона рублей в качестве налога. Он владеет 288 автомобилями.

Самому молодому должнику в Новосибирской области оказалось всего 3 года. У него задолженность по имущественному налогу. Самому старому должнику — 102 года. У него небольшой долг по имуществу.

При этом у 39 новосибирцев есть долг по налогам в размере больше миллиона рублей.

— Среди них есть лица, которые просто владеют имуществом. Такое количество объектов обычно связано с ведением предпринимательской деятельности. Так что большинство из них, может быть, даже все, — это лица, которые в той или иной степени занимаются предпринимательской деятельностью, — рассказал Алексей Легостаев.

За 9 месяцев в казну Новосибирской области поступило почти 182 миллиарда рублей налогов. Это на 30% больше, чем в прошлом году за тот же период. Сбор в федеральный бюджет составил 54 миллиарда рублей.

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, сколько жителей Новосибирской области зарабатывают в месяц от 1 миллиона рублей и выше. По их данным, такой доход имеют 97 работников крупных и средних предприятий.

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