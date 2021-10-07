Как цены на бензин в Новосибирске выросли за год — смотрим изменения в одной картинке

В Новосибирске за год цены на бензин выросли на 4–6 рублей
Новосибирскстат опубликовал свежие данные о стоимости бензина и дизельного топлива. Ведомство сравнило цены начала октября 2021 года с тем же периодом 2020 года.
В октябре 2020 года бензин
При этом за прошедшую неделю в Новосибирске зафиксировано повышение средней стоимости только
В Новосибирске резко выросли цены и на газовых автозаправочных станциях. В марте цена за литр газа дошла до 30 рублей 90 копеек. Тогда эксперты объяснили это ростом цен на бирже. После этого цены на газ нормализовались. Но с конца июля ситуация на рынке газового моторного топлива резко поменялась — ценники начали драматично увеличиваться.