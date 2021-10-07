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Как цены на бензин в Новосибирске выросли за год — смотрим изменения в одной картинке

Прошлой осенью заправлять автомобиль было значительно дешевле

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Больше всего выросла цена на бензин <nobr class="_">АИ-98</nobr>

Больше всего выросла цена на бензин АИ-98

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В Новосибирске за год цены на бензин выросли на 4–6 рублей

Новосибирскстат опубликовал свежие данные о стоимости бензина и дизельного топлива. Ведомство сравнило цены начала октября 2021 года с тем же периодом 2020 года.

В октябре 2020 года бензин АИ-92 был дешевле на 4 рубля, АИ-95 — на 3,8 рубля, АИ-98 — на 6,3 рубля, а дизельное топливо — на 3 рубля.

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При этом за прошедшую неделю в Новосибирске зафиксировано повышение средней стоимости только АИ-98 — на 0,1%.

В Новосибирске резко выросли цены и на газовых автозаправочных станциях. В марте цена за литр газа дошла до 30 рублей 90 копеек. Тогда эксперты объяснили это ростом цен на бирже. После этого цены на газ нормализовались. Но с конца июля ситуация на рынке газового моторного топлива резко поменялась — ценники начали драматично увеличиваться.

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