Пять гарантий при коронавирусе: что положено всем, кто только заболел или уже перенес ковид

Пандемия коронавирусной инфекции так или иначе повлияла на все сферы жизни, но больше всего досталось, разумеется, медицине. И речь не только об изобретении вакцин или разработке протоколов лечения ковида, но и о дополнительных гарантиях переболевшим. В этом тексте мы собрали все права пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией прямо сейчас или перенесли ее в прошлом.



Бесплатные лекарства

Препараты от коронавирусной инфекции пациенты должны получать бесплатно. Причем не только в стационаре, но и на дому. В самом начале пандемии пациенты должны были покупать лекарства самостоятельно, однако позже деньги на эти нужды выделило правительство из федерального бюджета.

