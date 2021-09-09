Почти 50 рублей за литр: как за год изменились цены на бензин — оцените впечатляющую картинку

В Новосибирске выросли цены на бензин
С 31 августа по 6 сентября в Новосибирской области цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросли на 0,1%. А вот если сравнивать, как изменились цены за последний год, то рост более впечатляющий.
Сколько стоит бензин
— На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,15 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,15 до 49,95, марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50, дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 рубля за 1 литр. На дизельное топливо за неделю цена снизилась на 0,1%, — сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.
В 2020 году за этот же период АИ-92 стоил в среднем 41 рубль 38 копеек. АИ-95 — 44 рубля 73 копейки. АИ-98 — 51 рубль 20 копеек.
Почему дорожает бензин
Президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская объясняет, что уровень розничных цен на нефтепродукты напрямую зависит от уровня оптовых цен.
— Оптовые цены на ГСМ с начала 2021 года стремительно росли — рост составил более 30%. В то время, как розничная цена на АЗС практически не росла (рост составил не более 5%). Это привело к дисбалансу паритета опта и розницы и к убыткам розничного сектора. Розничные цены сдерживаются искусственно со стороны нефтяных компаний, которые без проблем могут работать в убыток в рознице, получая прибыль на переработке и опте. В то время как независимый сектор — региональные компании, такой возможности лишены, — говорит эксперт.
По словам Юлии Золотовской, оптовая цена АИ-95 «Газпромнефть» составляет 63,5 тысячи руб./т (46 рублей 70 копеек за литр) — на стелле «Газпромнефть» розничная цена указана в 45 рублей 40 копеек.
— Очевидно, что никакой региональный предприниматель не может покупать топливо оптом по 46 рублей, а продавать по 45. За счет чего он станет платить заработную плату персоналу, оплачивать арендные и коммунальные платежи за деятельность АЗС? Такая ситуация приводит к очевидным последствиям: во-первых, легальный бизнес терпит убытки и разоряется, во-вторых, нишу занимают нелегалы, торгующие с контейнеров и бензовозов, которые буквально наводняют не только городские окрестности, но уже и в открытую располагаются по обочинам городских дорог, — рассказывает Юлия Золотовская.
Одной из причин такого резкого роста оптовых цен ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании) называют частые остановки мощностей перерабатывающих заводов как на плановые профилактические работы, так и в связи с технологическими поломками, объясняет эксперт.
— Нельзя не отметить и другой фактор — при недостатке топлива на внутреннем рынке, объем экспорта со стороны ВИНК не снижается. Это всё приводит к недостатку объемов ГСМ в стране и под влиянием растущего спроса и снижающегося предложения, биржевая цена постоянно «ползет» вверх. При этом никаких регуляторных решений со стороны правительства мы не видим — до сих пор нет запрета на экспорт, нет решений по увеличению объемов продаж на внутреннем рынке через биржу, — отмечает Юлия Золотовская.
Цены на бензин аномально подскочили в конце июля. Мы изучили цены, скидки и причины непрекращающегося роста, а эксперты рассказали, чего ждать дальше.
Повышение цен не обошло стороной и газомоторное топливо — с конца июля ценники начали также драматично увеличиваться.