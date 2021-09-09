Почти 50 рублей за литр: как за год изменились цены на бензин — оцените впечатляющую картинку

С 31 августа по 6 сентября в Новосибирской области цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросли на 0,1%. А вот если сравнивать, как изменились цены за последний год, то рост более впечатляющий.

Сколько стоит бензин

— На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,15 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,15 до 49,95, марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50, дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 рубля за 1 литр. На дизельное топливо за неделю цена снизилась на 0,1%, — сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.