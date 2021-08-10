Новосибирскстат заявил о снижении цен на продукты — что подешевело сильнее всего

В Новосибирской области в июле стоимость минимального набора продуктов питания составила 5 195 рублей, сообщает Новосибирскстат. Это на 3,3% меньше, чем месяц назад, и на 15,6% больше, чем в январе. Минимальный набор продуктов рассчитан на месяц.
Минимальный (условный) набор включает 33 наименования наиболее популярных продуктов питания. Он рассчитан на месяц на одного человека. При вычислении его стоимости аналитики используют средние цены по региону. В наборе больше всего хлеба, круп и макаронных изделий (на них приходится больше 25% стоимости набора), на долю плодов и овощей приходится 23%, молочных продуктов — 19,1%, мяса — 16%, жиров — 5,1%, рыбы — 4%, чая, соли и специй — 3,2%, яиц — 2,1%, сахара и кондитерских изделий — 2,1%.
Если говорить о продуктах в целом, в НСО цены на продукты питания за месяц снизились всего на 0,1%. По большей части это произошло из-за некоторых овощей (морковь в их число не входит).
Что подешевело
В исследовании сказано, что за месяц значительно подешевела плодоовощная продукция. Цена на свежие огурцы упала на 29%, картофель — на 24,5%, бананы — на 18,5%, свежие помидоры — на 8,7%, белокочанную капусту — на 8,2%, грибы — на 4,5%, лимоны — на 3,6%, виноград — на 3,1%.
Также немного подешевели шоколад (на 8,3%), мясо индейки (6%), фруктовые соки (5,9%), рыбные консервы в томатном соусе (5,8%), минеральная вода (5,4%), мясное и плодовоовощное детское питание (почти на 5%).
Хлеб из ржаной муки подешевел на 4,1%, куриные яйца — на 3,8%, оливковое масло — на 3,6%. На 1–3,3% снизились цены на творожные сырки, глазированные шоколадом, рыбу, сливочное масло, полукопченую и варено-копченую колбасу, вино, сыры и брынзу, овсяные хлопья, сухие завтраки и импортное пиво.
Что подорожало
Одновременно подорожали морковь (на 18,3%), чеснок (7%), апельсины (6,6%), репчатый лук (3,9%), сухофрукты (3,3%), груши (2,9%), свежая зелень (1,8%).
В то же время подорожал мясной фарш (на 4,8%), мясные консервы (4,7%), мясокопчености (3,2%), сосиски и сардельки (3%), сырокопченая колбаса (2,3%), куриные окорочка (1,9%), свинина на кости (1,5%). В группе молочных продуктов подорожание составило 1,8–3,7%.
Выросли цены на сухие молочные смеси для детского питания, жирный творог, сгущенку, молоко. Также на 1,5–6,4% подорожали сливочное мороженое, гречка, плавленые сыры, макаронные изделия, майонез, рыбные консервы, отечественное шампанское, шоколадные конфеты, вермишель, черный перец горошком, сычужные сыры, соленая селедка, пшеничная мука, кексы, рулеты, печенье, шлифованный рис, баранки и сушки, зеленый чай, натуральный кофе, горох, фасоль, кетчуп, сухие супы в пакете.
В июле мы писали, что подешевело, пока взлетали цены на морковь (они превышали 200 рублей). Также мы узнали у экспертов, когда ждать снижения цен на остальные продукты.