Новосибирскстат заявил о снижении цен на продукты — что подешевело сильнее всего

В Новосибирской области в июле стоимость минимального набора продуктов питания составила 5 195 рублей, сообщает Новосибирскстат. Это на 3,3% меньше, чем месяц назад, и на 15,6% больше, чем в январе. Минимальный набор продуктов рассчитан на месяц.

Минимальный (условный) набор включает 33 наименования наиболее популярных продуктов питания. Он рассчитан на месяц на одного человека. При вычислении его стоимости аналитики используют средние цены по региону. В наборе больше всего хлеба, круп и макаронных изделий (на них приходится больше 25% стоимости набора), на долю плодов и овощей приходится 23%, молочных продуктов — 19,1%, мяса — 16%, жиров — 5,1%, рыбы — 4%, чая, соли и специй — 3,2%, яиц — 2,1%, сахара и кондитерских изделий — 2,1%.