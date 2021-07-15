Переходим на апельсины: что подешевело, пока взлетали цены на морковь

В 2021 году ожидается рекордный урожай подсолнечника. Аналитический центр «Совэкон» прогнозирует 15,9 миллионов тонн урожая. Для сравнения: в 2020 году было собрано только 13,3 миллионов тонн. Цены на подсолнечное масло в мире уже начали падать: в России в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тысячи рублей за тонну, а к концу июня — около 40,9 тысячи рублей за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей резко подешевело с конца мая — с 118 тысяч до 100 тысяч рублей за тонну к концу июня, пишет РБК. До российской розницы это падение пока не дошло, и на данных Росстата снижение цен пока не видно. Но это лишь вопрос времени, уверены эксперты.

— На сегодняшний момент цены на растительное масло у производителей уже снизились, — говорит Елена Тюрина. — Это связано с тем, что ожидается высокий уровень урожая масличных и увеличение объема производства подсолнечного масла. Предложение будет превышать спрос.

— С июля по сентябрь будет подешевление плодоовощных продуктов — это огурцы, помидоры, капуста, лук, чеснок. Они составляют очень высокий вес в продовольственной инфляции, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Более того, мы в августе увидим дефляционные мотивы, потому что на рынок выйдут отечественные товары. Сейчас морковь, редис — это всё импорт, поэтому такой скачок цен. С сентября, когда закончит работу отечественный сельхозпроизводитель, опять начнется подорожание, когда пойдет импорт. Сейчас людей волнует больше всего продовольственная инфляция, а она может достигнуть 6,5–7%. Это будет средняя цена повышения на продукты питания. Но обязательно несколько продуктов выскочат за 10–20%. Это будет зависеть от урожая. Не исключено, что, как и в прошлом году, у нас опять будет неурожай сахарной свеклы и, естественно, подорожает сахар.